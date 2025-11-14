Mbappé guida la Francia al Mondiale. Cristiano Ronaldo perde la testa e inguaia il Portogallo

La Francia si unisce a Inghilterra, Norvegia, Croazia e Spagna (Queste ultime tre ancora non del tutto matematicamente) tra coloro che possono già cercare su internet le migliori offerte per un biglietto aereo con destinazione Stati Uniti. Con il 4-0 inflitto all'Ucraina la formazione allenata da Didier Deschamps conquista matematicamente il Mondiale, dove tenterà per la terza edizione consecutiva di raggiungere la finale del torneo. Nella gara contro gli ucraini, dopo un primo tempo in equilibrio, ci ha pensato il solito Kylian Mbappe a rompere gli indugi e a sbloccare il match su calcio di rigore, a cui è seguita la rete del 2-0 dell'esterno del Bayern Monaco Michael Olise e il tris ancora di Mbappe, che ha raggiunto i 400 gol in carriera. A chiudere i conti ci ha pensato Hugo Ekitike. Per l'Ucraina, al secondo posto a pari merito con l'Islanda, sarà decisivo il match in programma tra tre giorni proprio contro la Nazionale islandese, la quale avrà a disposizione due risultati su tre godendo di una miglior differenza reti.

Continua invece il percorso netto dell'Inghilterra, che ha fatto sette vittorie su sette senza mai subire gol battendo 2-0 anche la Serbia. A decidere le reti, una per tempo, dei due esterni dell'Arsenal Saka e Eze. Dicono invece addio alla possibilità di andare al Mondiale Vlahovic e compagni, che con il ko subito oltremanica hanno visto allungare a 4 i punti di differenza con l'Albania, la quale è riuscita ad agganciare il treno playoff avendo battuto di misura Andorra grazie al gol di Asllani.

La vera sorpresa di serata, però, arriva dall'Irlanda, dove è arrivato il clamoroso ko del Portogallo, battuto per 2-0 grazie alla doppietta di Parrott nel primo tempo. Oltre al danno, poi, la beffa, visto che la formazione allenata da Roberto Martinez giocherà la gara decisiva senza Cristiano Ronaldo, espulso dopo un'ora di gioco per aver rifilato una gomitata ad un avversario. Adesso per il Portogallo potrebbe non bastare il pareggio contro l'Armenia, dato che l'Ungheria si trova a soli due punti di distanza.

Nella giornata di oggi, l'anticipo delle 18:30, poco influente in termini di classifica, vedrà in campo Finlandia e Malta. Alle 20:45, invece, le Far Oer continueranno a cullare il sogno playoff in casa contro la Croazia: servirà almeno un pareggio e sperare in un ko della Repubblica Ceca nell'ultima gara contro Gibilterra (il 17/11). Gibilterra che domani sarà impegnato in casa contro il Montenegro. Occhi puntati, poi, sul girone A, che al momento vede appaiate in testa con 9 punti Germania e Slovacchia e Irlanda del Nord a quota 6. I tedeschi se la vedranno in casa del Lussemburgo, mentre l'altro match di serata è proprio tra nazionale slovacca e quella nordirlandese. A chiudere il palinsesto di serata saranno Polonia e Olanda, rispettivamente al secondo e al primo posto del proprio Girone G.