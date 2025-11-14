Torna Jurgen Klopp, ma in nuove vesti: "Sarò opinionista TV durante i Mondiali"

Nuovo ruolo per Jurgen Klopp che ha fatto sapere attraverso un video che collaborerà con l'emittente televisiva tedesca Magenta TV e che sarà opinionista per i Mondiali del 2026.

Nella clip postata sulla sua pagina social, si vede Jurgen Klopp calpestare un terreno di gioco e, vestito con una tuta della nazionale tedesca, dichiara: "Molti di voi hanno sempre saputo che era meglio così. Ma non riuscivo proprio a immaginarmelo. Tornare a bordo campo? Non mi manca niente. Questo è quello che ho sempre pensato. Ma ora mi sento di nuovo formicolare. L'erba sotto i piedi. L'atmosfera calda nello stadio. E voglio sentirmi di nuovo davvero vicino. Oh? No, non come allenatore. Diventerò opinionista per Magenta TV durante la Coppa del Mondo FIFA 2026".