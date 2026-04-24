Panchina Real, la saga ha iniziato: a Mbappè piace l'ipotesi del ritorno di Mourinho

Il futuro della panchina del Real Madrid è uno degli argomenti più eccitanti della prossima estate e il capitolo scritto ieri non sarà sicuramente l'ultimo della saga: mentre Arbeloa pensa a Carvajal, tra i numerosi profili proposti per la sua panchina spicca quello di José Mourinho. L'attuale tecnico del Benfica, tramite il suo agente Jorge Mendes, avrebbe manifestato la disponibilità per un clamoroso ritorno in Spagna. Il club è già stato informato dell'esistenza di una clausola liberatoria nel contratto che lega il portoghese alle "Aquile", fa sapere oggi AS.

Un post virale dell'account Score 90, che trovate qui sotto, ha rilanciato ulteriormente le quotazioni dello Special One. La pubblicazione analizzava l'incredibile evoluzione realizzativa di Cristiano Ronaldo proprio sotto la gestione dello "Special One", lanciando una provocazione che ha scatenato i tifosi: Mourinho potrebbe avere lo stesso impatto rigenerante anche sul rendimento offensivo di Kylian Mbappé?

Ed è arrivata una sponda inaspettata proprio nel fuoriclasse francese, il cui "like" tattico al post non è passato inosservato. Questo gesto è stato immediatamente interpretato come un segnale di apertura verso l'allenatore portoghese, aggiungendo ulteriore pepe a una situazione già incandescente. Mentre il Real riflette sul futuro, il possibile ritorno di Mourinho al Bernabéu ha già una voce importante a favore nello spogliatoio merengue.