Rigore e infortunio al bicipite femorale: Yamal chiude la stagione, ma salva il Mondiale

Lamine Yamal trasforma dagli undici metri, poi si accascia a terra portandosi le mani al volto. Subito assistito dallo staff medico, Yamal ha lasciato il campo con difficoltà, venendo sostituito immediatamente e oggi le sue condizioni sono state chiarite: stagione finita, ma il Mondiale non sembra a rischio. Gli esami effettuati dal Barcellona hanno confermato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra; il giovane talento seguirà una terapia conservativa, evitando quindi l’intervento chirurgico, e non tornerà in campo nelle ultime giornate di Liga. Una perdita pesante per la squadra di Hansi Flick, lanciata verso il titolo e con nove punti di vantaggio sul Real Madrid.

Con 24 reti stagionali, il talento di Rocafonda è stato uno dei protagonisti assoluti dell’annata blaugrana: la sua assenza costringerà Flick a rivedere le soluzioni offensive nel momento più delicato.

Il CT Luis de la Fuente può tirare un sospiro di sollievo: salvo complicazioni, Yamal sarà disponibile per la manifestazione iridata in USA, Messico e Canada. I tempi di recupero dovrebbero consentirgli di rientrare a ridosso del torneo, anche se probabilmente non al massimo della condizione. Per la Spagna, Yamal è un punto fermo: nonostante la giovane età è già considerato imprescindibile nello scacchiere della Roja.