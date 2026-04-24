Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Docce fredde da CONI e FIGC per Antonini e il Trapani: l'8 maggio sarà la data decisiva

Docce fredde da CONI e FIGC per Antonini e il Trapani: l'8 maggio sarà la data decisivaTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Tommaso Maschio
Quel giorno si discuterà il ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria. È qui che il presidente granata punta a ribaltare tutto e riscrivere la classifica di Serie C

Dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Trapani che mirava alla restituzione di sette dei 25 punti di penalizzazione accumulati dalla squadra siciliana in questa stagione, condannandola alla retrocessione in Serie D con una giornata di anticipo, anche dalla Corte Federale d’Appello della FIGC è arrivata un’altra doccia fredda per il presidente siciliano Valerio Antonini che si è visto respingere anche un altro ricorso, questa volta per i cinque punti di penalizzazione legati alla scadenze del 16 febbraio.

Ancora il CONI e poi la Corte di Giustizia Tributaria
La prossima tappa sarà la prossima settimana con ancora una volta il CONI che dovrà valutare altri cinque punti di penalizzazione questa volta relativi alla scadenza del 16 dicembre. Appare molto difficile, visti anche i precedenti, che in questa data possa arrivare una decisione che ribalterà quelle prese in prima istanza per cui tutto sarà rimandato a quell’otto maggio che per Antonini rappresenta l’ultima ancora di salvezza. Il club infatti punta a ribaltare tutta l’intera vicenda davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, che ha fissato proprio per quella data qu l'udienza sul ricorso della società contro l’atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate, atto da cui sono scaturite le conseguenze sportive che hanno portato all’esclusione dal campionato. Ma è probabile che la battaglia legale, anche in sede extrasportiva, possa andare avanti anche oltre quella data.

Antonini non ci sta
Solo la sentenza dell’8 li potrà sotterrare legalmente e siccome li non c’è giustizia sportiva che tenga, sono sicuro che avremo giustizia. Oramai questa giustizia sportiva è palesemente ribattezzabile come una ingiustizia sportiva. Questo sistema mi fa letteralmente schifo", sono infatti le parole del numero uno granata in merito a quanto sta succedendo attorno al club siciliano.

Articoli correlati
Dopo il CONI anche la CFA boccia il ricorso del Trapani. Antonini punta tutto sull'8... Dopo il CONI anche la CFA boccia il ricorso del Trapani. Antonini punta tutto sull'8 maggio
Il CONI non restituisce i punti al Trapani, ma Antonini va avanti con la sua battaglia... Il CONI non restituisce i punti al Trapani, ma Antonini va avanti con la sua battaglia legale
Trapani, Antonini: "Una sentenza indegna ha fatto uscire allo scoperto una massa... Trapani, Antonini: "Una sentenza indegna ha fatto uscire allo scoperto una massa di trogloditi"
Altre notizie I fatti del giorno
Ranieri out, Gasperini ancora più in: manca solo l'annuncio per l'addio del dirigente... Ranieri out, Gasperini ancora più in: manca solo l'annuncio per l'addio del dirigente della Roma
L’italiano più vicino a Trump chiede il ripescaggio azzurro. Abodi e Buonfiglio:... L’italiano più vicino a Trump chiede il ripescaggio azzurro. Abodi e Buonfiglio: “Impossibile e ingiusto”
FIGC, corsa alla presidenza: Malagò guadagna terreno dopo gli incontri con AIC e... FIGC, corsa alla presidenza: Malagò guadagna terreno dopo gli incontri con AIC e AIAC
Tutti pazzi per Edoardo Motta: 7 rigori parati in stagione, così il portierino della... Tutti pazzi per Edoardo Motta: 7 rigori parati in stagione, così il portierino della Lazio è già un eroe
Panchina Real, la saga ha iniziato: a Mbappè piace l'ipotesi del ritorno di Mourinho... Panchina Real, la saga ha iniziato: a Mbappè piace l'ipotesi del ritorno di Mourinho
Rigore e infortunio al bicipite femorale: Yamal chiude la stagione, ma salva il Mondiale... Rigore e infortunio al bicipite femorale: Yamal chiude la stagione, ma salva il Mondiale
Docce fredde da CONI e FIGC per Antonini e il Trapani: l'8 maggio sarà la data decisiva... Docce fredde da CONI e FIGC per Antonini e il Trapani: l'8 maggio sarà la data decisiva
Lazio in finale di Coppa Italia con l'Inter, trascinata da Motta. L'Atalanta attacca... Lazio in finale di Coppa Italia con l'Inter, trascinata da Motta. L'Atalanta attacca gli arbitri
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 L’italiano più vicino a Trump chiede il ripescaggio azzurro. Abodi e Buonfiglio: “Impossibile e ingiusto”
Immagine top news n.1 FIGC, corsa alla presidenza: Malagò guadagna terreno dopo gli incontri con AIC e AIAC
Immagine top news n.2 Gasperini 1-Ranieri 0: il tecnico vince l'aut aut, ecco come si è arrivati a una rottura clamorosa
Immagine top news n.3 Terremoto in casa Roma, Ranieri è ai saluti. Domani parla Gasperini, conferenza confermata
Immagine top news n.4 Roma, la guerra è vinta da Gasperini: Ranieri verso l'addio, atteso comunicato
Immagine top news n.5 Abodi: "Il ripescaggio dell'Italia non è possibile e nemmeno opportuno. Ci si qualifica sul campo"
Immagine top news n.6 Lazio, il tifo organizzato: "Entreremo allo stadio in finale di Coppa Italia. Fuori nel derby"
Immagine top news n.7 Buonfiglio: "Italia al posto dell'Iran? Mi sentirei offeso, il Mondiale va meritato"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.3 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Maurizio Sarri, il voto alla stagione del tecnico della Lazio degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Bucchioni: "Lazio, grande lavoro di Sarri. Italiano è da Napoli"
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorrentino: "Lazio, Motta? Ora viene il difficile. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Carlo e il calcio nel sedere di Baldini: "Fu anche colpa mia, ci siamo chiariti da uomini"
Immagine news Serie A n.2 Sabatini sull’inchiesta escort: “Una vergogna che siano usciti i nomi dei calciatori"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Onofri su Gudmundsson: "Non lo riconosco, sembra suo cugino"
Immagine news Serie A n.4 Milan o Juve? Il doppio ex Matri: "Vedrei bene Lewandowski in maglia rossonera"
Immagine news Serie A n.5 Cruciani duro sul Napoli: "Fallimento totale di Conte, gli infortuni sono solamente un alibi"
Immagine news Serie A n.6 Moggi: "Milan-Juventus partita di tradizione eccezionale, peccato da un po' non valga più il titolo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, si accende la corsa promozione: 4 squadre per due posti con un solo scontro diretto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, si accende la corsa salvezza: 10 squadre in lizza fra scontri diretti e sfida alle big
Immagine news Serie B n.3 Pubblico delle grandi occasioni per Avellino-Bari: lo stadio Partenio è sold out
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Bedin incontra gli amministratori giudiziari per fare il punto della situazione
Immagine news Serie B n.5 Modena, è Bianco il rimpianto di Rivetti: "Forse poco empatico, ma è un grande tecnico"
Immagine news Serie B n.6 La Reggiana in ritiro da questa sera. Attesi gli esami per il difensore Libutti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Mangiarano: "Lo Stadio-Clinica si farà. Ho un obbligo morale nei confronti della città"
Immagine news Serie C n.2 Fontana sui play out: "Le penalizzazioni hanno inciso. Non è una situazione normale"
Immagine news Serie C n.3 Dopo il CONI anche la CFA boccia il ricorso del Trapani. Antonini punta tutto sull'8 maggio
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Rauti: "Ho entusiasmo e voglia per affrontare la Serie B. Mi sento pronto"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, primo incontro con mister Gallo: sul piatto anche il prolungamento del contratto
Immagine news Serie C n.6 Catania, che guaio in vista dei playoff. Si ferma Corbari: lesione distrattiva al piede sinistro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.2 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?