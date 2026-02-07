Un palo a testa e poco più: Verona-Pisa 0-0. Hiljemark: "Crediamo alla salvezza"

Ne esce uno 0-0 frutto della consapevolezza che in certe situazioni sia meglio uscirne con due feriti, piuttosto che con un morto: Verona e Pisa si spartiscono la posta rimanendo entrambe ultime, ma a quota 15 punti. Un palo a testa, colpiti da Orban e Moreo, poi un paio di salvataggi di Montipò, per il resto il risultato rispecchia bene il tipo di gara, combattuta, nervosa e ricca di errori che si è giocata al Bentegodi. Meglio il Verona per circa un'ora, meglio il Pisa nell'ultima mezz'ora. Fischi del Bentegodi al 90'.

Palo di Orban e tanta prudenza nel primo tempo

Sammarco punta subito su Bowie con Orban in attacco. Hiljemark risponde con Durosinmi supportato da Stojilkovic e Moreo. Tanta prudenza nella prima mezz'ora di gioco. È il Verona a fare la gara ed a sfiorare il 70% del possesso palla, anche se gli ospiti si difendono senza grande affanno. La prima vera chance ce l'ha Orban al 26': corner battuto da Frese, il nigeriano da posizione defilata, ma tutto solo, ha la possibilità di provare un tiro-cross al volo, ma cicca il pallone. Al 34' ancora Orban calcia una gran punizione dai 25 metri: palo pieno. L'attaccante ci riprovsa: colpo di testa salvato sulla linea da Bozhinov, ma c'era fallo sull'uscita di Scuffet.

Palo Moreo, Montipò salva su Caracciolo

Sammarco inserisce Serdar e Bradaric per l'acciaccato Bernede e Frese, Hiljemark invece Leris per Durosinmi. Il copione della gara non cambia nella ripresa, con il pallone gestito dal Verona, che però fatica a creare. Il Pisa alza il baricentro, Stoijlkovic crea qualche apprensione con un cross liberato da Nelsson. La partita si addormenta, con tanti, tani errori da ambo i lati. All'80' doppia chance per il Pisa. Prima Moreo colpisce il palo di testa, poi Caracciolo colpisce ancora per via aerea da pochi passi, centrando in pieno un attento Montipò. Il neoentrato Meister ha la palla del vantaggio, ma Montipò è ancora reattivo, stavolta di piede.

Verona, Sammarco: "Non siamo contenti, salvo l'approccio"

Così il tecnico del Verona, Paolo Sammarco: "Sì, è ovvio che non siamo contenti del risultato e di parte della prestazione, poi credo non sia tutto da buttare. Soprattutto la partenza, credo che ii primi 30-35 minuti siano stati buoni, pur non creando molto, su questo bisogna migliorare. Ma l'impatto della squadra è stato buono, voleva fare la partita, voleva comunque battagliare. Nel secondo tempo ci siamo un po' impauriti forse da un paio di occasioni che hanno avuto loro. Abbiamo perso un po' di slancio".

Pisa, Hiljemark: "Meglio nel secondo tempo, cose positive in 3 giorni"

Il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark, spiega in conferenza stampa: "Noi siamo migliorati un po' nel corso della partita, nel primo tempo abbiamo fatto bene difensivamente, nella ripresa meglio con il gioco. Il nostro obiettivo è salvarci, dopo tre giorni ho visto la squadra combattere assieme, con la grinta giusta. Tante cose positive per essere passati tre giorni".