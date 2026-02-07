Chiude il mercato in Turchia, i colpi principali: Guendouzi al Fenerbahce, Besiktas scatenato

Alle 20 è suonato il gong. Si è concluso il calciomercato invernale in Turchia. I club di Istanbul sono stati molto attivi in questa sessione di trattative e si sono mossi per tempo mettendo a segno colpi importanti. Uno su tutti l’acquisto della Lazio, il più costoso, al prezzo di 28 milioni di euro più bonus di Mateo Guendouzi che in questa seconda parte di stagione vestirà la maglia del Fenerbahce.

Gli innesti del Galatasaray

Un colpo in anticipo rispetto alla chiusura delle trattative lo ha fatto anche il Galatasaray che ieri ha messo a segno un doppio colpo dal campionato tedesco. i giallorossi infatti hanno strappato al Bayern Monaco Sacha Boey mentre direttamente dal Borussia Monchengladbach è arrivato Can Armando Güner.

Besiktas scatenato

Scatenato anche il Besiktas che ha piazzato diversi colpi nei giorni scorsi. Uno su tutti Tammy Abraham ma anche Hyeon-gyu Oh, due acquisti importanti che complessivamente hanno portato ad un esborso da 30 milioni di euro. Acquisti importanti agevolati dalla riforma fiscale: in Turchia i compensi degli sportivi beneficiano di un’aliquota ridotta, attorno al 20% di tassazione. Nell’ultimo giorno di calciomercato, sempre la formazione bianconera di Istanbul ha perfezionato l’acquisto dall’Olympique Marsiglia di Amir Murillo e dal Wolverhampton di Emmanuel Agbadou.