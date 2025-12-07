Cagliari, Deiola e il Premio Puskas: "Sarebbe un onore portarlo per primo in Italia"

Il centrocampista del Cagliari Alessandro Deiola ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Roma vinto per 1-0 e valido per la 14^ giornata di Serie A.

I tifosi sono stati una spinta in più?

"Sono sempre il nostro dodicesimo uomo. Vittoria che ci meritiamo, erano mesi che la gente aspettava di esultare così e spero che sia la prima di un lungo percorso".

Ci speri ancora nel Premio Puskas?

"So che le votazioni sono chiuse, è già bello essere lì. Sarebbe bello portare questo premio per la prima volta in Italia, festeggiarlo con i compagni e con la nostra gente".

Il gol l'avete confezionato tu e Gaetano.

"Ci siamo trovati subito bene, l'intesa continua a vedersi".