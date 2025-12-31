Comanda l'Arsenal. Maresca piange, Zirkzee-gol ma lo United delude: tutto sulla Premier League
A ridosso della fine del 2025, l'Arsenal chiude con una festa ad Emirates Stadium: detronizzato l'Aston Villa 4-1, che torna così con i piedi per terra. I Gunners così centrano l'allungo a +5 in vetta di Premier League, lanciando un messaggio forte e chiaro al Manchester City inseguitore incallito e atteso il primo gennaio dalla trasferta spinosa col Sunderland. Maresca rivive l'incubo e subisce la seconda rimonta di fila da situazione di vantaggio: da 2-1, il Bournemouth riacciuffa il Chelsea 2-2 e rovina la festa ai Blues. Così come l'aggancio al Liverpool quarto.
Stessa occasione persa dal Manchester United, con la netta differenza dell'avversario sfidato: il Wolverhampton ultimissimo in classifica, contro il quale non è riuscito ad andare oltre l'1-1, con l'ex Bologna Zirkzee in gol da titolare. È il primo punto dei Wolves dopo 11 sconfitte consecutive, il terzo della stagione problematica. Il Newcastle di Tonali dimentica il ko con i Red Devils e riparte a fuoco lontano da casa: 3-1 inferto al Burnley e nono posto raggiunto a pari punti con Brentford e Palace.
Il Nottingham Forest non reagisce dopo la sconfitta polemica contro il City, ma il West Ham salva Sean Dyche e accorcia a -4 dalla salvezza nel duello da pareggio col Brighton.
19a giornata, programma completo
Martedì 30 dicembre
Burnley - Newcastle 1-3
Chelsea - Bournemouth 2-2
Nottingham - Everton 0-2
West Ham - Brighton 2-2
Arsenal - Aston Villa 4-0
Manchester United - Wolverhampton 1-1
Giovedì 1 gennaio
Crystal Palace - Fulham
Liverpool - Leeds
Brentford - Tottenham
Sunderland - Manchester City
Classifica
1. Arsenal 45 punti*
2. Manchester City 40
3. Aston Villa 39*
4. Liverpool 32
5. Chelsea 30*
6. Manchester United 30*
7. Sunderland 28
8. Everton 28*
9. Brentford 26
10. Crystal Palace 26
11. Newcastle 26*
12. Fulham 26
13. Tottenham 25
14. Brighton 25*
15. Bournemouth 23*
16. Leeds 20
17. Nottingham Forest 18*
18. West Ham 14*
19. Burnley 12*
20. Wolverhampton 3*
*una gara in più
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.