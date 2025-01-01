Udinese-Atalanta, le probabili formazioni: Ekkelenkamp dal 1', Bellanova più di Zappacosta

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Atalanta (Sabato 1 novembre, ore 15.00, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara alla sfida contro l’Atalanta con qualche cambiamento in virtù del turno infrasettimanale giocato contro la Juventus. Da monitorare le condizioni di Davis, uscito per infortunio, mentre Ehizibue sembra recuperato e disponibile almeno per la panchina. Si va verso il 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Bertola può essere favorito su Goglichidze, completano la linea Kabasele e Solet. Sulle fasce Zanoli e Zemura, con Karlstrom in cabina di regia. Ekkelenkamp si candida a una maglia da titolare insieme ad Atta. Davanti può esserci Bayo in coppia con Zaniolo. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva l'Atalanta

L'ennesima sliding doors per l'Atalanta che ha bisogno di vincere a tutti i costi cercando di puntare su quella concretezza che manca da più di un mese.

3-4-2-1 per la squadra di Ivan Juric. Carnesecchi tra i pali; difesa a tre con Kossounou, Hien e un primo ballottaggio tra Ahanor e Djimsiti; a centrocampo confermato Ederson e dall'altra un altro ballottaggio tra Brescianini e Pasalic. Capitolo fasce: Bellanova in vantaggio su Zappacosta a destra con Zalewski che potrebbe ritornare a sinistra. Davanti Krstovic spinge per un posto da titolare nello scacchiere insieme a De Ketelaere, ma occhio anche al ballottaggio tra Sulemana e Ademola Lookman. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)