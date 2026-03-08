Juventus, l'agente di Vlahovic è a Torino: sui social spunta una storia direttamente allo Stadium
Darko Ristic è a Torino. A comunicarlo è stato lo stesso agente serbo sulle sue storie Instagram. Il procuratore tra gli altri di Dusan Vlahovic ha infatti condiviso un'immagine dagli spalti dello Stadium per assistere a Juventus-Pisa, gara terminata ieri sera 4-0.
Il suo assistito, in scadenza di contratto, non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro e proprio la visita in città di Ristic potrebbe magari accelerare le cose, in un senso (rinnovo con la Juventus) o nell'altro (accordo a parametro zero con un altro club).
