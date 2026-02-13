L'Atalanta perde De Ketelaere per più di un mese. E Palladino aspetta Scamacca
Charles De Ketelaere è stato sottoposto nella giornata appena conclusa ad artroscopia del ginocchio destro, dopo la lesione del menisco interno che si era procurato nel riscaldamento di Atalanta-Cremonese dello scorso lunedì. Questa la notizia che scuote l'ambiente nerazzurro, che adesso dovrà fare a meno del belga per almeno un mese e mezzo.
"Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo", il comunicato dell'Atalanta.
Se da una parte però Palladino deve dunque rinunciare a CDK, dall'altra la buona notizia arriva sempre dal reparto avanzato con l'allenamento parzialmente in gruppo di Gianluca Scamacca, che nella seduta svolta nella tarda mattinata di ieri non ha partecipato interamente al lavoro coi compagni. Per oggi è previsto un nuovo allenamento, ma al pomeriggio, prima della partenza per Roma. Nel 25° turno di Serie A la Dea affronterà la Lazio all'Olimpico, sabato alle ore 18.
