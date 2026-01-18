Via la paura: 412 giorni dopo Bove saluta la Roma e torna a giocare. Affare fatto col Watford

Dall'1 dicembre 2024 ad oggi sembra cambiato tutto, o quasi. Specialmente per chi, come Edoardo Bove, è stato letteralmente travolto da uno spavento che lo ha costretto a lottare per la vita e poi tentare di superare un grande impedimento per la sua carriera. Il malore avuto al minuto 17 di Inter-Fiorentina che ha fatto crollare in terra il giocatore senza conoscenza, facendo scattare il terrore negli occhi di tutti i presenti, con uno stadio Franchi ammutolito dalla suspence della vicenda. Il soccorso dei sanitari, il ricovero in ospedale e l'affetto collettivo ricevuto da tutto il mondo del calcio, fino all'installazione del defibrillatore sottocutaneo (ICD).

Ora però, 412 giorni dopo l'accaduto, il centrocampista romano di 23 anni si è asciugato le lacrime di paura ed emozione per l'ondata d'amore ricevuta. Vuole voltare pagina e riprendere per mano il suo grande amore: il pallone. Impossibilitato nel farlo in Italia per legge riguardo l'attività agonistica, Bove ha risolto consensualmente il contratto che lo legava con la Roma per ributtarsi nella mischia. Salutando un pezzo di cuore, oltre al prestito alla Fiorentina. "Un legame che va oltre un semplice contratto. Ci vediamo, presto, in campo! Grazie di tutto", il messaggio d'addio alla Roma che ha trasmesso sui suoi canali social.

Quale sarà il prossimo passo? Semplice: il centrocampista classe 2002 ricomincerà a giocare in Inghilterra. Precisamente al Watford, club inglese attualmente all'ottavo posto in Serie B inglese (Championship). È tutto fatto per il trasferimento di Bove, che firmerà un contratto con gli Hornets valido 6 mesi, fino al prossimo giugno, ma pur sempre con opzione di estensione presente di 5 anni fino al 2031. Nelle prossime ore l'ex Roma e Fiorentina è atteso in Inghilterra e nella giornata di lunedì svolgerà le visite mediche di rito prima di apporre il sigillo sul contratto con il suo nuovo club. Sotto la guida di mister Javi Gracia.