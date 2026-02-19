Un talento al giorno, Adam Madarasz: Toth fa scuola, un altro tuttocampista ungherese

La cessione di Alex Tóth è arrivata quasi a cuor leggero per il Ferencváros, consapevole di avere in squadra un talento come Ádám Madarász in grado di raccoglierne l'eredità: il centrocampista diciottenne si distingue per la forza nei duelli difensivi, il grande spirito di sacrificio in fase di non possesso e la costante ricerca della verticalizzazione. Nonostante la giovane età, Madarász ha mostrato una notevole calma nel salto in prima squadra, dove ha già collezionato alcune presenze in questa stagione. Ciò che più colpisce, dote già emersa in seconda divisione, è la sua capacità di giocare nella metàcampo avversaria: è un centrocampista molto verticale a cui piace cercare il lancio lungo.

L'altro tratto distintivo del suo gioco è l'instancabile dinamismo: è un vero "motore", capace di pressare alto, rientrare velocemente e compiere numerosi recuperi fondamentali. Sebbene sia ancora un diamante grezzo e possa incappare in errori di precisione nei passaggi, il suo potenziale è alto. Con la giusta fiducia e una crescita che vada di pari passo, potrebbe senz'altro seguire le orme di Tóth e tentare l'avventura in un campionato estero.

Nome: Ádám Madarász

Nato il: 16 febbraio 2007

Nazionalità: ungherese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Ferencváros

Assomiglia a: Alex Tóth

