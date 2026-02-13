Un talento al giorno, Mathys Angély: l'Anderlecht si assicura il difensore del futuro

L'Anderlecht ha ufficializzato nelle ultime ore del mercato l'arrivo di Mathys Angély, giovane promessa della scuola francese. Il difensore centrale approda in Belgio proveniente dal Wolfsburg con la formula del prestito, che include un'opzione per il riscatto a titolo definitivo al termine della stagione. Angély, nato il 21 aprile 2007 a Brive-la-Gaillarde, è un difensore centrale sinistro di piede, alto 1,90 m, con un fisico imponente e atletico che lo rende dominante nei duelli aerei e nei contrasti corpo a corpo.

Nonostante la giovane età, mostra già una buona compostezza con la palla, un primo controllo pulito e passaggi precisi (anche lunghi) grazie al piede sinistro naturale, che gli permette di impostare dal basso con calma e visione. Versatile, può adattarsi anche come terzino sinistro o mediano difensivo, sfruttando la lunghezza delle leve per coprire spazi ampi, anticipare e recuperare palla con aggressività controllata; il suo baricentro alto è compensato da una discreta accelerazione e forza nelle progressioni, rendendolo un profilo moderno per difese alte o a tre. Tra i punti di forza spiccano l'autorità nei duelli uno-contro-uno, il timing negli interventi e una maturità tattica notevole per un classe 2007, con buon posizionamento e lettura del gioco che gli consentono di organizzare la linea difensiva.

Nome: Mathys Angély

Nato il: 21 aprile 2007

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Anderlecht

Assomiglia a: Jan Vertonghen

