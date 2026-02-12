Un talento al giorno, Abubacarr Sedi Kinteh: il gambiano che brilla tra i fiordi

Chelsea e Manchester United seguono con attenzione Abubacarr Sedi Kinteh, promettente difensore del Tromsø IL. Il centrale mancino, rapido e fisicamente esplosivo, si è messo in luce nella sua stagione d’esordio in Norvegia, attirando osservatori di diversi top club europei: cresciuto in Senegal nell'Academy Mawadi Wade, nel 2025 è stato acquistato a titolo definitivo dal Tromsø, club della prima divisione norvegese, che lo ha inizialmente assegnato alla propria squadra riserve, con la quale ha disputato 3 partite in quarta divisione; ha poi esordito in prima squadra il 13 aprile nell'incontro di Coppa di Norvegia vinto con il punteggio di 10-0 contro l'Hamna.

Nel prosieguo della stagione ha esordito anche nella prima divisione norvegese, nella quale ha segnato un gol (il suo primo in carriera in competizioni professionistiche) in 21 presenze. Il Tromsø valuta il cartellino intorno ai 4 milioni di sterline e nelle scorse settimane lo ha blindato con quintetto di cinque anni. I club elvetici intravedono la possibilità di un investimento a basso costo con potenziale rivendita futura.

Nome: Abubacarr Sedi Kinteh

Nato il: 13 marzo 2008

Nazionalità: gambiano

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Tromso

Assomiglia a: Samuel Umtiti

