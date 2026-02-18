Un talento al giorno, Nimetigna Sacko: il nuovo Osimhen fa faville in Francia

Nimetigna Sacko, nato il 20 giugno 2007 ad Auxerre (Francia), con doppia nazionalità francese e maliana, è un centravanti classico alto 1,88 m e destro di piede, che combina una presenza fisica imponente con qualità tecniche interessanti per un prospetto della sua età. Sacko, in forza all'AJ Auxerre, sta attirando l'interesse di diversi club europei grazie alle sue ottime prestazioni nelle giovanili e nella squadra B.

Fisicamente dominante, sfrutta la stazza per tenere palla spalle alla porta, proteggere il pallone nei duelli corpo a corpo e vincere la maggior parte dei contrasti aerei, sia in attacco che sui calci piazzati; ha un buon senso del posizionamento in area, arrivando spesso sul secondo palo o sfruttando i cross per finalizzare di testa o di piede. Dotato di accelerazione decente per la mole e di una discreta rapidità nei primi metri, può attaccare la profondità con corse intelligenti, mostrando anche un primo controllo efficace e una protezione del corpo che gli permette di far salire la squadra. Il suo è un profilo da centravanti moderno: forte nel gioco diretto, pericoloso nei duelli e con potenziale per evolversi in un centravanti completo, ideale per squadre che cercano un riferimento offensivo fisico e letale in area.

Nome: Nimetigna Sacko

Nato il: 20 giugno 2007

Nazionalità: francese

Ruolo: centravanti

Squadra: Auxerre

Assomiglia a: Victor Osimhen

