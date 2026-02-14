Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un talento al giorno, Tommy Marques: il tennista mancato che fa gioire il Barça

Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Il suo nome è salito alla ribalta nell'ultimo periodo ma di Tommy Marques, nato il 30 ottobre 2006 a Barcellona, in casa blaugrana si ha contezza da un po', al punto da essere considerato uno dei gioielli più promettenti emersi da La Masia negli ultimi anni. Il tennis ha perso un potenziale campione, ma il calcio ha guadagnato un talento straordinario: dopo aver iniziato con la racchetta, Tommy ha scelto il pallone fin da piccolo, entrando nelle giovanili del Barça a nove anni (nel 2015, proveniente dal CE Europa). La sua unica parentesi fuori dal club è stata una breve esperienza al CF Damm nel 2023/24, seguita da un periodo difficile con un intervento chirurgico che lo ha fermato temporaneamente,

Centrocampista difensivo, alto 1,86 m e destro di piede, Tommy si distingue per un gioco ordinato, pulito e maturo tatticamente, con grande personalità nel governare i ritmi della partita e nelle decisioni sotto pressione. Accostato spesso a Frenkie de Jong per somiglianza fisica, stile di gioco e rapporto di stima reciproca, possiede un'eccellente visione, passaggi precisi e versatilità che gli permettono di adattarsi anche da centrale o mezz'ala (e persino da difensore centrale nel Barça Atlètic). Dotato di forza fisica, controllo dello spazio, compostezza e DNA Barça nella gestione tecnica, è un profilo moderno da regista difensivo: governa il centrocampo con autorità, recupera palla con intelligenza e contribuisce al possesso senza perdere semplicità.

Nome: Tommy Marques

Nato il: 30 ottobre 2006

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centrocampista difensivo

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: Frenkie de Jong

