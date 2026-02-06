Un talento al giorno, Ajay Tavares: il Barcellona in pressing sul nuovo Saka

Il Barcellona ha messo gli occhi sul 16enne Ajay Tavares, nato il 28 dicembre 2009 in Inghilterra (con doppia nazionalità inglese-portoghese), giovane attaccante esterno (principalmente ala sinistra, ma capace di giocare anche a destra o come centravanti) considerato uno dei talenti più promettenti d'Inghilterra. Cresciuto interamente nell'accademia del Norwich City, ha scalato rapidamente le categorie giovanili, passando dall'Under-16 all'Under-18 dove si è imposto come elemento chiave nel campionato U18, attirando l'attenzione di scout europei grazie a prestazioni impressionanti in tornei e amichevoli. Il Barcellona

Dal punto di vista tecnico, Tavares è un'ala destra di piede, alto circa 1,70 m con un baricentro basso che gli conferisce agilità esplosiva e dribbling in spazi stretti. Si distingue per velocità, cambio di direzione improvviso, capacità di saltare l'uomo con facilità e un buon cross o tiro da fuori; ama tagliare dentro dal lato sinistro per concludere con il destro o servire assist precisi, mostrando anche istinto da finalizzatore e maturità tattica per un ragazzo così giovane. Fisicamente già competitivo contro avversari più grandi, ha un potenziale da ala moderna e creativa.

Nome: Ajay Tavares

Nato il: 28 dicembre 2009

Nazionalità: inglese

Ruolo: ala destra

Squadra: Norwich City

Assomiglia a: Bukayo Saka

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale