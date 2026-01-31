Un talento al giorno, Joaquín Amor: il River Plate evita un nuovo caso Scarlato

Nelle scorse ore il River Plate ha messo sotto contratto il giovanissimo Joaquín Amor: già attivo come attaccante quando fu scoperto dagli osservatori del River, Amor ha superato brillantemente il provino con i Millionarios, vivendo giovanissimo esperienze incredibili come la vittoria della Messi Cup a Miami, torneo in cui ha messo a segno due reti, di cui una al Barcellona. Intervistato dai canali ufficiali del River, il giovane talento ha dichiarato di rivedersi nello stile di gioco di Julián Álvarez, specialmente per la predisposizione al pressing alto e alla riconquista del pallone, oltre che per tecnica e fiuto del gol. "Taglio molto verso la porta e non sono un numero 9 statico. Mi piace venire indietro per legare il gioco con i compagni e cerco di segnare con costanza", ha spiegato Amor descrivendo le sue caratteristiche.

Un momento indelebile della sua promettente carriera rimane il gesto verso Lionel Messi: durante il torneo giovanile che porta il nome della Pulce, dopo una vittoria per 5-1 contro l’Inter, Joaquin si è sfilato la maglia per consegnarla personalmente all’astro argentino, riuscendo anche a scambiare qualche parola con il suo idolo.

Nome: Joaquín Amor

Nato il: 23 ottobre 2009

Nazionalità: argentino

Ruolo: attaccante

Squadra: River Plate

Assomiglia a: Julian Alvarez

