Un talento al giorno, Esad Deniz: la Juve si assicura uno dei gioielli dell'Ajax U16

Il sedicenne Esad Deniz, talento in arrivo dall'Ajax, è uno degli innesti più chiacchierati a livello di settore giovanile, con la Juventus pronta ad accoglierlo. L'operazione è ormai conclusa in ogni dettaglio e il giovane centrocampista è atteso in Italia già in queste ore. Nato il 14 gennaio 2010 a Enschede (Paesi Bassi), è un giovane attaccante olandese di origini turche considerato uno dei talenti più promettenti del vivaio dell’Ajax. Dopo aver iniziato la carriera nelle giovanili del FC Berghuizen e poi del Go Ahead Eagles, è approdato nell’accademia dell’Ajax nell’estate 2024, inizialmente nelle U15, e ha proseguito la crescita nelle formazioni giovanili del club.

Alto e versatile, può giocare come centravanti puro ma anche sulle fasce esterne (sinistra o destra), distinguendosi per istinto del gol, consapevolezza posizionale, rapidità nel sfruttare gli errori difensivi e un tiro potente e preciso una volta in area. Viene regolarmente convocato nelle nazionali giovanili turche (Turchia U15/U16), dove ha già lasciato il segno in tornei e amichevoli internazionali, inclusi gol decisivi e prestazioni da MVP, pur avendo anche presenze con l’Under olandese.

Nome: Esad Deniz

Nato il: 14 gennaio 2010

Nazionalità: olandese

Ruolo: attaccante

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Zlatan Ibrahimovic

