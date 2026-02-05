Un talento al giorno, Felipe Chavez: un peruviano di scuola Bayern per il Colonia

Il Colonia ha puntato forte su Felipe Chávez, nato il 10 aprile 2007 ad Aichach (Germania) da padre peruviano-francese e madre tedesca, per risollevare la propria classifica: preso dal Bayern, Chavez è un giovane centrocampista offensivo che rappresenta il Perù a livello senior e che ha iniziato la carriera nel vivaio del Augsburg, per poi trasferirsi nell'accademia del Bayern Monaco a soli 12 anni, dove ha scalato rapidamente le varie categorie giovanili fino alla squadra riserva (Bayern II) in Regionalliga.

Dopo aver impressionato con la sua qualità tecnica e aver firmato un contratto a lungo termine con i bavaresi, ha debuttato in prima squadra con Vincent Kompany nella Bundesliga all'inizio del 2026, ha scelto di vivere la prima vera esperienza da professionista al Colonia, che lo ha ottenuto fino a fine stagione, con opzione di acquisto per i renani e contro-opzione di riacquisto per il Bayern. Dal punto di vista tecnico, Chávez è un playmaker creativo e mancino naturale, con un baricentro basso che gli permette grande agilità e dribbling in spazi stretti. Si distingue per un tocco di palla eccellente, una prima ricezione di alta qualità, visione di gioco superiore e capacità di fornire passaggi filtranti che spezzano le linee difensive, con un piede sinistro particolarmente forte per cross, tiri da fuori e assist. Dotato di flair, tecnica raffinata e intelligenza tattica, ricorda per stile Andrés D'Alessandro.

Nome: Felipe Chávez

Nato il: 10 aprile 2007

Nazionalità: peruviano

Ruolo: fantasista

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Andrés D'Alessandro

