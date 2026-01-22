Un talento al giorno, Jocelin Ta Bi: l'Elefante alla conquista della Premier

Il Sunderland ha chiuso per l'arrivo dell'ala Jocelin Ta Bi. Il 20enne ivoriano, proveniente dall'Hapoel Petah Tikva (ma di proprietà del Maccabi Netanya) è un esterno destro offensivo classe 2005, alto circa 175 cm, mancino. Tecnicamente si distingue per un'eccellente capacità di dribbling, leader della massima serie israeliana in questa giocata nella prima parte della stagione 25/26, unito a una buona velocità in progressione e agilità nel 1vs1, che gli permettono di creare superiorità numerica sulle fasce o in spazi stretti. È molto a suo agio nel controllo palla, con un buon primo tocco e precisione nei cross.

Dal punto di vista fisico e tattico, pur non essendo imponente (struttura compatta e agile), compensa con intensità nei duelli, buon lavoro senza palla e versatilità: può agire come ala destra classica, ma anche da trequartista o seconda punta in schemi più fluidi. Nella stagione 2025/26 con l'Hapoel Petah Tikva ha collezionato circa 12 presenze in campionato (con 2 gol e 2 assist in 900 minuti circa), mostrando un impatto elevato quando in campo.

Nome: Jocelin Ta Bi

Nato il: 1 ottobre 2005

Nazionalità: nigeriano

Ruolo: esterno d'attacco destro

Squadra: Sunderland

Assomiglia a: Alex Iwobi

