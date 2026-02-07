Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un talento al giorno, Emmanuel Mbemba: altro scippo di spessore tra big?

Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Il vivaio del Paris Saint-Germain continua a essere osservato con grande attenzione dai top club europei. L’ultimo nome finito sul taccuino degli osservatori è quello di Emmanuel Mbemba, terzino sinistro classe 2008, il cui futuro potrebbe essere lontano da Parigi. Mbemba è un punto fermo della formazione Under 19 del PSG, con 10 presenze in campionato in questa stagione, e viene considerato internamente uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo. Velocità, qualità tecnica e maturità tattica ne hanno fatto un elemento seguito da molti.

Parliamo di un profilo completo e dominante nel reparto arretrato, con un mix di autorità fisica e eleganza nella gestione del pallone. Nonostante non sia altissimo (circa 1,79 m), compensa con una struttura solida, un atletismo eccezionale, una velocità impressionante su tutte le distanze, con una agilità coordinata che gli permettono di eccellere nei duelli 1vs1, nel recupero palla e nel pressing aggressivo. Tecnico di piede sinistro naturale, mostra una buona tecnica di base, passaggi precisi, resistenza alla pressione e capacità di anticipare le azioni avversarie, rendendolo un stopper affidabile e moderno, ideale per linee alte o difese a tre.

Nome: Emmanuel Mbemba

Nato il: 20 marzo 2008

Nazionalità: francese

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: PSG

Assomiglia a: Bakary Sagna

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

