Ecco il nuovo terzino giovane del Milan. Tesserato dal Bayern Monaco il 2007 Dalpiaz
Ufficiale un nuovo acquisto per il Milan, che rinforza la seconda squadra in Serie D con l'acquisto di Magnus Dalpiaz (18 anni), terzino destro austriaco classe 2007 che arriva in rossonero a titolo temporaneo dal Bayern Monaco. È stato depositato il contratto del suo trasferimento nell'apposita sezione di Lega Serie A.
