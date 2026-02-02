Ufficiale Nuovo giocatore per il Milan Futuro: preso il difensore austriaco Magnus Dalpiaz

AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Magnus Dalpiaz, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

Il difensore austriaco, nato nel 2007, arriva dal Bayern Monaco e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri.