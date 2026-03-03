Bayern Monaco, ad un passo l'accordo per il rinnovo del talento Maycon Cardozo: i dettagli

Il Bayern Monaco sarebbe a un passo dal blindare il giovane Maycon Cardozo con un rinnovo contrattuale, del quale resterebbero da chiarire solo gli ultimi dettagli. Secondo quanto riportato dalla BILD, le trattative sono già nelle fasi finali e testimoniano la volontà del club di puntare forte sul giovane talento.

Il centrocampista diciassettenne è stato avvistato recentemente alla Säbener Strasse insieme al suo agente, Delon Alves, a conferma dell'avanzato stato dei colloqui. Sebbene Cardozo compia 18 anni solo a ottobre, il Bayern è intenzionato a blindare a lungo termine questo talento offensivo dotato di grandi qualità tecniche. Il ragazzo si è unito al World Squad del Bayern nell'aprile 2024, arrivando dal Bangkok Christian College, per poi approdare stabilmente nell'accademia del club e debuttare con il Bayern II in Regionalliga.

Su impulso di Vincent Kompany, Cardozo ha iniziato ad allenarsi regolarmente con la prima squadra, attirando l'attenzione dello staff tecnico. Sebbene non abbia ancora collezionato presenze ufficiali in Bundesliga, le sue doti tecniche e la sua visione di gioco gli hanno già valso importanti elogi interni. Il Bayern sembra convinto che il brasiliano rappresenti uno dei profili più interessanti per il futuro del centrocampo bavarese, motivo per cui la dirigenza sta accelerando le pratiche per la firma ufficiale.