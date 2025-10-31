Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un talento al giorno, Noah Nartey: il box-to-box danese che fa la differenza

Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Parliamo oggi di Noah Nartey, cresciuto in un quartiere popolare di Copenaghen (Værebroparken), iniziando a giocare a calcio all'età di 6 anni nella Værebro Boldklub. È entrato nelle giovanili del Brøndby nel 2013, passando rapidamente nelle squadre U17 e U19. Ha debuttato in prima squadra nel 2023-24, diventando titolare fisso dalla stagione successiva. Ha già attirato interesse da club come l'Olympique Lyon (offerta da 7 milioni respinta nel settembre 2025) e ha esordito con la Danimarca U21. Nel 2025-26, ha collezionato 11 presenze in Superliga con 2 gol e 1 assist, mostrando costanza e potenziale per un salto in un top-5 europeo.

Nartey è un giocatore dinamico e veloce, con un'ottima capacità di dribbling per superare gli avversari in spazi stretti. È un classico centrocampista box-to-box: energico, versatile e completo, capace di contribuire in fase offensiva e difensiva. Eccelle sotto pressione, con un profilo europeo, e possiede una buona visione di gioco per passaggi chiave e inserimenti. I suoi punti di forza sono atletismo e velocità, un giocatore ideale per coperture e transizioni rapide.

Nome: Noah Nartey

Data di nascita: 31 gennaio 2007

Nazionalità: danese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Brøndby

Assomiglia a: Aurélien Tchouaméni

