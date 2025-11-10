Quanto è bella questa Italia! L'Under 17 di Favo protagonista ai Mondiali

Tre vittorie su tre, un super Inacio e una squadra che continua a crescere e migliorare nel gioco, partita dopo partita.

Tre su tre e primato nel girone. L’Italia chiude la prima fase del Mondiale Under 17 in Qatar a punteggio pieno, imponendosi 3-1 sul Sudafrica e confermando la crescita costante della squadra di Massimiliano Favo. Una prestazione solida e matura, che vale il primo posto nel gruppo A con 9 punti, davanti appunto a Sudafrica, Bolivia e Qatar.

Match subito in discesa per gli Azzurrini, avanti dopo appena quattro minuti con Inacio, ancora protagonista assoluto del torneo, bravo a capitalizzare l’assist di Maccaroni. Il Sudafrica reagisce e trova il pari al 32’ con Els, ma nella ripresa l’Italia alza il ritmo e chiude la pratica: al 55’ Maccaroni serve Arena per il 2-1, poi tre minuti più tardi i ruoli si invertono e Inacio firma la doppietta personale su assist dello stesso Arena.

Già qualificata alla vigilia, l’Italia archivia la fase a gironi con tre vittorie e segnali sempre più incoraggianti. Il gruppo di Favo sembra aver trovato la giusta identità e compattezza proprio nel momento decisivo: ora i sedicesimi di finale, in programma tra venerdì 14 e sabato 15 novembre, con l’obiettivo di proseguire il sogno mondiale.