Mondiali U17, Inacio trascina l'Italia. Giovedì la sfida contro la Bolivia

Basta un gol dell'attaccante del Borussia Dortmund per conquistare i primi tre punti del girone.

Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia ai Mondiali Under 17. La Nazionale guidata da Favo ha superato di misura i padroni di casa del Qatar, imponendosi per 1-0 grazie alla rete firmata nel primo tempo da Inacio, bravo a sfruttare un assist perfetto di Borasio.

Una vittoria meritata e costruita con una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista. Gli Azzurrini hanno dominato il gioco e creato numerose occasioni da gol, collezionando oltre quindici tiri complessivi contro i soli due dei qatarioti. Un dato che racconta con chiarezza la superiorità tecnica e tattica della squadra italiana.

Nonostante il risultato risicato, la prova della squadra di Favo è stata infatti solida e promettente, lasciando intravedere margini di crescita importanti in vista dei prossimi impegni del girone. Con questi tre punti, l’Italia si porta subito in testa alla classifica e può affrontare con fiducia la Bolivia, prossima avversaria giovedì, dopo che i sudamericani sono stati sconfitti 3-1 dal Sudafrica nell’altra partita del gruppo.

Un esordio dunque positivo per gli Azzurrini, che iniziano il loro cammino mondiale con il piede giusto, mostrando identità, qualità e spirito di squadra: elementi che fanno ben sperare per il prosieguo del torneo.