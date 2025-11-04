Mondiali U17, Inacio trascina l'Italia. Giovedì la sfida contro la Bolivia
Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia ai Mondiali Under 17. La Nazionale guidata da Favo ha superato di misura i padroni di casa del Qatar, imponendosi per 1-0 grazie alla rete firmata nel primo tempo da Inacio, bravo a sfruttare un assist perfetto di Borasio.
Una vittoria meritata e costruita con una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista. Gli Azzurrini hanno dominato il gioco e creato numerose occasioni da gol, collezionando oltre quindici tiri complessivi contro i soli due dei qatarioti. Un dato che racconta con chiarezza la superiorità tecnica e tattica della squadra italiana.
Nonostante il risultato risicato, la prova della squadra di Favo è stata infatti solida e promettente, lasciando intravedere margini di crescita importanti in vista dei prossimi impegni del girone. Con questi tre punti, l’Italia si porta subito in testa alla classifica e può affrontare con fiducia la Bolivia, prossima avversaria giovedì, dopo che i sudamericani sono stati sconfitti 3-1 dal Sudafrica nell’altra partita del gruppo.
Un esordio dunque positivo per gli Azzurrini, che iniziano il loro cammino mondiale con il piede giusto, mostrando identità, qualità e spirito di squadra: elementi che fanno ben sperare per il prosieguo del torneo.
