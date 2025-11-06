C'è una squadra in Italia che ha vinto tutte le partite: è l'Atalanta Under 16

Sei partite, sei vittorie: incredibile il cammino fin qui dei nerazzurri, semifinalisti della scorsa stagione in Under 15.

L’Atalanta Under 16 non conosce soste e prosegue la propria marcia trionfale nel girone B. I nerazzurri si sono imposti anche sul campo del Monza con un convincente 2-0, grazie alle reti di Edomwnoyi e Torrente, mantenendo così il primato in classifica a punteggio pieno dopo sei giornate.

La formazione bergamasca conferma ancora una volta solidità difensiva e grande efficacia offensiva: 19 gol realizzati e soltanto 4 subiti rappresentano un bottino che testimonia la superiorità mostrata sin qui in campionato. Alle spalle dell’Atalanta, restano in scia Milan, Inter e Como, tutte squadre lombarde, con le ultime due che hanno però disputato una gara in più rispetto a nerazzurri e rossoneri.

Nel prossimo turno, l’Atalanta affronterà il Mantova, fanalino di coda del girone con soli 2 punti raccolti finora. Un appuntamento che offre alla squadra bergamasca l’occasione di consolidare ulteriormente la propria leadership e proseguire l’impeccabile percorso di inizio stagione.