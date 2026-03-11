Carlo Nesti: "Bayern: lezione tecnica? Sì, ma, soprattutto, economica!"

Carlo Nesti: "Bayern: lezione tecnica? Sì, ma, soprattutto, economica!"

Si potrebbe leggere l'eliminazione dell'Atalanta, e di tutte le squadre italiane dalla Champions League, come la vittoria di Golia contro David. Lo star team, il Bayern Monaco, di un altro pianeta tecnico ed economico, che sgretola la rappresentante di una Italia, precipitata al quarto-quinto posto, nella classifica dei fatturati europei.

È anche così, ma non deve sfuggire ai più attenti, che la società teutonica chiude da oltre 30 anni, ripeto, 30 anni, il bilancio in attivo! Quindi, soldi sì, ma sempre ben spesi, a costo di rinunciare a qualche pedina-chiave, in quanto affidati a persone esperte, e non a raccomandati, in giacca e cravatta, come in Italia.

E, su questa falsariga, ricordiamoci che ad essere battuta, davanti ad un pubblico meravigliosamente sportivo, come quello bergamasco, è stata la società più somigliante al Bayern Monaco, a livello di autogestione, competenza e sostenibilità: l'Atalanta. Se era rimasta solo lei, a rappresentarci in Champions League, non è proprio un caso.

In confronto a beghe da cortile, trascinate nei secoli dei secoli, amen, come quella Kalulu-Bastoni, viene da pensare alla solita Italia dei Comuni, delle contrade e dei rioni, che si fanno la guerra fra loro, mentre l'invasore di turno abbatte i confini. Io, invece, preferisco pensare alla bellezza di Bergamo tricolore, fra pochi giorni, a sostegno unificante dei Fratelli d'Italia azzurri di Gattuso. Forza!

Carlo Nesti: "Juve: Pablito Yildiz può fare il centravanti!"

Assorbito dal lavoro sul derby di Milano, dopo avere assistito a Juve-Pisa, che non poteva, e non doveva comportare problemi, contro una squadra al fondo della classifica, mi concedo soltanto una riflessione.

Come ho detto altre volte, mi spiace che unicamente adesso venga considerata l'opzione di Yildiz, attenzione, non come "finto nueve", ma come "vero centravanti".

Nella mia carriera, ho visto tanti giocatori nascere come attaccanti esterni, e diventare micidiali attaccanti centrali.

Paolo Rossi, trasformato da ala-punta in bomber, nel Vicenza, da Giovan Battista Fabbri.

Chiesa padre, che Simoni, nella Cremonese, convertì da tornante in punta centrale.

Henry, che fu acquistato dalla Juve come attaccante laterale, e che, nell'Arsenal, diventò uno dei più grandi cannonieri della storia.

Infine, Mertens, che nel Napoli approfittò dell'infortunio di un certo Milik, per accentrarsi, e colpire ripetutamente.

In questo momento, non ha nessun significato continuare ad insistere, con una autolesionistica ostinazione, su David numero 9, per non citare Openda.

In attesa di Vlahovic, mantenendo il modulo 4-2-3-1, è opportuno impiegare come centravanti Yildiz, a costo di costringerlo a partire spalle alla porta, schierando alle sue spalle a destra Conceicao, al centro Mc Kennie, e a sinistra Boga.

Questo anche perché proprio Boga, più di Conceicao e Zhegrova, merita l'opportunità di giocare dall'inizio della partita.

Il cambio a treno in corsa avvenuto ieri, e cioè lo spostamento di Yildiz al centro, mi fa sperare che Spalletti sia esente dai pregiudizi, che frenarono prima Motta e poi Tudor.

Il turco ha l'assist, il gol, il dribbling (avrebbe un solo avversario da saltare) e la tenacia per essere utile, in attesa di Vlahovic, come uomo-gol.

Carlo Nesti: "Juve: David e Openda centravanti? Meglio 44 Gatti!""

La mia scheda di Roma-Juve, secondo l'angolazione bianconera, in 4 punti.

1 - Se un marziano fosse sbarcato sulla Terra, e avesse visto la Juve più recente affrontare gli avversari, avrebbe risposto senza esitazioni alla domanda: "Quali sono, in assenza di Vlahovic, i 2 centravanti bianconeri?". "Ma è naturale! Altro che David, alla diciassettesima partita senza tiri nello specchio della porta, e Openda! Sono Mc Kennie e Gatti". Quest'ultimo, con Bremer e Kelly in crisi, costretto ad aspettare 88 minuti, prima di scendere in campo.

2 - La Juve ha salvato la stagione, perché 7 punti di distanza dalla Roma sarebbero stati una sciagura, ma è chiaro che le batoste degli ultimi tempi hanno lasciato lividi ancora molto dolenti, e un calo di autostima. Nelle ultime 7 partite, sono arrivati una vittoria inutile contro il Galatasaray, 2 pareggi e 4 sconfitte, con la partecipazione di arbitraggi sicuramente non favorevoli.

3 - Contro la Roma, è emerso il secondo difetto di costruzione della squadra, oltre alla mancanza del finalizzatore, e cioè il dato di fatto che, quando manca il signor Locatelli, il centrocampo si scioglie, come il sapone sotto la doccia. Non bastano un Koopmeiners, che non è regista, e arranca, un Thuram, che affonda i colpi, ma contrasta poco, e un Mc Kennie, che dovrebbe essere clonato, per coprire tutti i buchi della coperta.

4 - Di Gregorio? Perin? Magari Pinsoglio? Ma siamo sicuri che il problema principale sia questo? Io sposterei l'attenzione su sessioni di mercato del tutto inadeguate, e incomprensibili. In gennaio, la Roma ha ingaggiato Malen, ottima punta, e l'abbiamo visto, il Milan Fulkrug, e l'Atalanta Raspadori, mentre il Napoli recuperava Lukaku, e la Juve? La Juve ha preferito aspettare 3 mesi per ritrovare Vlahovic, a scadenza di contratto. Mistero... buffo. Anzi: mistero triste.

Carlo Nesti: "Ecco perché alla Juve non è riuscito il sogno"

La mia scheda su Juve-Galatasaray, in 4 punti.

1 - La commovente riconciliazione fra il pubblico bianconero e la squadra. In quel lungo applauso, nonostante il 2-3 dei turchi, c'è l'ammissione dei limiti della formazione, rispetto ai fasti del passato, ma anche la riconoscenza per chi ha saputo andare al di là di questi limiti. Tutti sono stati indomabili, ma 2 giocatori, in assenza di Bremer, hanno confermato di sapere ovviare a quella presunta carenza, rappresentata dalla mancanza di un leader. Alludo a Yildiz, raro esempio di talento abbinato al furore, e Locatelli, lontano 100 anni da chi lo reputava un centrocampista scarso.

2 - Ancora una volta, mentre la Juve si propone come un Enrico Toti, che getta eroicamente la stampella verso il nemico, c'è chi ricaccia indietro quella stampella. Pineiro espelle in modo ingiusto Kelly, e questo significa 3 cartellini rossi nelle ultime 4 partite, e ben 4 errori gravi in 4 gare. Si può anche avere un cuore grande così, come la Juve di oggi, ma quando queste tegole piovono sulla testa di Spalletti, proprio nel momento del salto di qualità della squadra, pesano 10 volte di piu.

3 - Indubbiamente, una considerevole dose di sfortuna ha impedito alla Juve la grande impresa, come il palo di Yildiz. La paternità di alcuni episodi, tuttavia, non è del tutto casuale. Penso a David, che trasforma una palla gol in un flipper e in un rinvìo, e a Zhegrova, che resta un fenomeno da circo, dal dribbling mozzafiato, al quale si deve spiegare come i suoi numeri debbano finire in porta, e non sul posto. I grandi giocatori, quei palloni, li buttano dentro, ed anche i candidati campioni, come Mc Kennie.

4 - Non bisogna buttare dalla finestra niente. La strada tattica, dinamica e temperamentale è questa, e la corsa al quarto posto, se non altro, godrà di allenamenti settimanali. Resta il disappunto per una società, che, in 4 sessioni di mercato, ha dimenticato l'esigenza di un vero centravanti, perché Vlahovic lo è, ma infortunato, e a fine contratto, mentre David e Openda non lo sono. E intanto, gli altri, a gennaio, non si sono scordati delle gomme di scorta, come Malen, Fulkrug e Raspadori.

Carlo Nesti: "Juve da analisi duplice: limitata e danneggiata"

Una Juve, con la divisa da carcerati, significa proprio andarsela a cercare, anche se, in questo momento, vedrei benissimo, dietro le sbarre virtuali, qualche esponente federale (Kalulu, incredibilmente, non graziato).

Avrete capito che, stavolta, è il caso di abbinare 2 temi: la Juve limitata, come confermato dalla sconfitta contro il Como, e la Juve danneggiata, da arbitri e giudici.

Cominciamo dalla Juve limitata.

È una squadra che, nelle ultime 5 partite, ottiene 4 sconfitte e 1 pareggio, e che, negli ultimi 5 incontri, subisce 15 gol, con una media di 3 a partita.

Di questo museo degli orrori, contro la sqadra di Fabregas, fanno parte la crisi esistenziale di Di Gregorio, l'inesistenza difensiva di Koopmeiners, e la nullità offensiva di Openda.

È una Juve, che somiglia ad una Ferrari, esempio non casuale, con il freno a mano tirato, e magari anche il blocca-sterzo dell'insicurezza.

Ma è anche una squadra danneggiata.

Viene educata, miracolosamente, da Spalletti all'aggressività, e, a tratti, all'estetica. E quando sta per spiccare il volo, finalmente in fiducia, dopo 5 vittorie in 7 partite, sbatte contro 4 gravi errori arbitrali in 3 incontri, Atalanta, Lazio e Inter.

Tutto il mondo, compresa la classe arbitrale, riconosce che Kalulu non merita espulsione e squalifica, ma solo l'ottusità di Gravina nega l'evidenza.

E così, nella giornata in cui manca già l'uomo-guida Bremer, manca anche l'altro miglior difensore della rosa: lo stesso Kalulu.

Il presidente federale è quello, che è stato eletto al terzo mandato con la quasi totalità dei voti, compresa la Juve. In un mondo giusto, credo che la società bianconera scaricherebbe Gravina, e uscirebbe da questo circolo vizioso.

In un mondo giusto... ma questo è un mondo giusto?

Io credo che qui ci dovremmo addentrare nell'ennesimo "sistema", fra i tanti "sistemi" della società italiana.

E di questi "sistemi", fa parte anche il calcio, e fa parte anche l'Ancien Regime del pallone.

Carlo Nesti: "Juve in Champions: Exor-rendo epilogo di una avventura mai cominciata"

Questa volta, non ci sarà una scheda su Galatasaray-Juve, ma su una svolta, l'ennesima della storia bianconera più recente.

Prima ancora che possa arrivare il più bello della competizione, dunque, fuori dalla Champions League, a meno di miracoli che senza Bremer, senza Cambiaso, e senza un centravanti, degno di essere chiamato tale, mi sento proprio, purtroppo, di escludere.

È la conferma che, dai tempi di Andrea Agnelli, questa società non ha più una dimensione internazionale. E vedrete che anche in Serie A, in campo nazionale, dovrà lottare persino con Atalanta e Como, oltre che Roma e Napoli, per conquistare il terzo o il quarto posto.

Al punto che io vi consiglio di andare, nell'ultima occasione possibile, oggi, al cinema, per vedere il film del periodo 75-85 della Juve. Portate i vostri figli, le vostre mogli, i vostri amici. Perché? Perché quello è il modo di toccare ancora, con mano, un periodo della storia bianconera veramente brillante, e, molto probabilmente, irripetibile.

Qui c'è un proprietario, John Elkann, convinto che andare in barca sia salire su uno dei suoi yacht, e non, piuttosto, fare la fine della squadra di

ieri sera, nel secondo tempo. Quella sì, che è andata letteralmente... in barca.

Qui c'è un direttore generale, Comolli, che, in 8 mesi di lezioni di italiano, non ha ancora imparato la nostra lingua, e continua ad esprimersi in inglese, cosa che io ritengo un'offesa, nei riguardi dei tifosi.

Qui c'è un direttore sportivo Ottolini (oppure Ottolinì?), che è arrivato, improvvisamente, sotto l'albero di Natale, da una società disastrata. Come se la sessione invernale del mercato fosse qualcosa di insignificante: una formalità.

Qui c'è un allenatore, il povero Spalletti, che chiedeva disperatamente un centravanti, e basta, e gli sono stati serviti un terzino, e l'ennesimo dribblatore. Sarebbe come se io andassi al ristorante, mi sedessi, chiedessi un piatto di spaghetti, e mi venissero portati grissini e anguria. Sinceramente, mi sentirei preso per i fondelli.

Una cosa è certa. Con questa conduzione societaria, volta solo al recupero di 1 milione di Euro, messi nelle mani delle persone sbagliate, si fanno, unicamente, gli interessi economici di Exor, ma non gli interessi sportivi della Juve, e di almeno 10 milioni di tifosi. Sono 2 cose molto diverse.

Carlo Nesti: "Ci risiamo, Signora delle Furie!" (consolatevi con il film sulla Juve di Platini!")

(COMMENTO CHE PRESCINDE DAL VALORE DELL'INTER, ED EVIDENZIA I TORTI AI DANNI DELLA JUVE)

La mia scheda di Inter-Juve, dal punto di vista bianconero, in 4 punti.

1 - Ci risiamo, Vecchia Signora delle Furie! Quarto errore arbitrale, ai danni della Juve, in appena 3 partite. Non doveva essere espulso Kalulu, ma casomai essere ammonito per simulazione Bastoni (secondo giallo, e quindi rosso), che ha persino esultato per un episodio, del quale, onestamente, non doveva vantarsi. È chiaro che in virtù della personalità, dimostrata dalla squadra di Spalletti in 11 contro 11, da quel momento in avanti, e cioè dal 42' del primo tempo, è cominciata un'altra partita, fatalmente ad handicap. Chivu dice che le mani, Kalulu, deve tenersele a casa. Io dico che soprattutto Bastoni, le imitazioni di Tamberi, deve riservarle alle Olimpiadi. Quella sanzione, in punta di... (La) Penna, non poteva contare nemmeno, da Regolamento, sul soccorso del Var. Naturalmente, fra 15 giorni, l'Ifab darà l'o.k.. Sì... fra 15 giorni... Scandaloso.

2 - Ma non sarebbe opportuno sollevare gli allenatori, i Tudor o gli Spalletti della situazione, dall'incombenza di dovere anche difendere la squadra dagli arbitraggi, e coinvolgere, come negli altri club, i dirigenti? Ieri sera, dopo la partita, mi chiedevo questo, e, finalmente, Comolli e Chiellini si sono presentati in sala stampa, per definire la situazione "imbarazzante". Con quale peso politico, però, vista la distanza di John Elkann dal mondo del calcio? Sugli yacht, non esistono certi problemi...

3 - Grande Locatelli (e bravi McKennie, Conceicao e Yildiz). Sono felice che abbia riscattato l'errore, peraltro episodico, della partita contro la Lazio, andando in gol. Ma mi domando: deve essere lui a sostituire un centravanti, quando (e questa volta non scherzo) un certo Simone Guerra, centravanti della Next Gen, avrà pure 36 anni, ma va avanti a 2 gol e 2 assist a gara? David e Openda sono, sotto porta, meglio di lui? Ne siamo sicuri? Io no.

4 - Ci sono stati 2 giocatori, che avrebbero meritato 2 voti opposti, nell'arco dei 90 minuti. Uno è sicuramente Cambiaso, che ha segnato l'ennesima autorete, ma poi, però, ha realizzato il gol, che ha compensato l'errore precedente. E poi Di Gregorio, che sbaglia gamba, nella respinta dell'autorete sullo 0-1, non è reattivo sul gol del 2-3, ma, per il resto para anche l'impossibile.

A questo punto consoliamoci con il film "Juventus primo amore" (decennio 1975-1985). Da domani, lunedì, martedì e mercoledì, nelle sale cinematografiche, delle vostre città. Ci sono anche io!

Carlo Nesti: "Quel derby d'Italia, che mi fece scoprire il pathos del calcio"

Nell'attesa di Inter-Juventus, vi regalo un racconto, con il quale si risale alle ore 18,00 del primo giugno 1967. È l'ultima giornata di campionato, e la Juve di Herberto Herrera ha un solo punto di distacco, rispetto all'Inter di Helenio Herrera.

Ci si gioca tutto all'ultima giornata, come accadrà spesso nella storia della Juve. Nel 1973, come nel 1977, come nel 1982, come nel 2000, e come nel 2002.

I bianconeri affrontano la Lazio, allo Stadio Comunale di Torino, e si battono contro una squadra, che lotta per non retrocedere. L'Inter, invece, reduce dalla sconfitta nella finale di Coppa dei Campioni, contro il Celtic, affronta il Mantova in trasferta.

Dovete sapere che quello è il giorno, nel quale mi lego di più alla Vecchia Signora, perché come mi è capitato di spiegare, tante volte, mi sento molto più Paperino, che non Topolino. Alludo al fatto, che mi appassiono per chi cade e si rialza, e cioè per i perdenti, piuttosto che per chi vince sempre.

E quel giorno si verifica proprio la contrapposizione fra una formazione fantastica, l'Inter di Moratti e Allodi, e una squadra, che sa di non essere la "più forte", ma è consapevole anche del fatto che vince spesso chi è "più bravo".

La Juve non vince lo scudetto dai tempi di Charles e Sivori, e ha proprio le caratteristiche di Paperino, nel senso che è una versione agonistica, quantitativa e temperamentale del calcio, come si deduce dalla formazione che scende in campo.

Anzolin,

Gori,

Leoncini;

Bercellino,

Castano,

Salvatore;

Favalli,

Del Sol,

Zigoni,

Chinesinho,

Menichelli (fratello dell'olimpionico di ginnastica).

In pratica... 1-3-3-3: Anzolin in porta, Castano libero, Bercellino stopper, a destra Gori basso e Favalli alto, a sinistra Salvadore basso e Menichelli alto, Leoncini mediano, Del Sol regista, Cinesinho rifinitore, e Zigoni centravanti.

È un undici operaio, con un allenatore, che valorizza al massimo la preparazione atletica, al quale viene rimproverato di "avere democratizzato l'aristocratica Juve", come scrive il grande Vladimiro Caminiti. È un gruppo senza stelle, ma formato da giocatori con "due palle così", primi tifosi della maglia che indossano.

Certo, tecnicamente non hanno nulla a che fare con Charles e Sivori. Tuttavia, se penso Del Sol e Cinesinho, proporzionalmente, non trovo questa raffinatezza, abbinata alla corsa, nel centrocampo di oggi. E ciò, nonostante il fatto che la coppia Locatelli-Thuram mi convinca.

Superare la grande Inter di Helenio Herrera, nell'ultima giornata, è qualcosa di paragonabile al 5 maggio.

La notizia del gol del Mantova contro i nerazzurri, che consegna lo scudetto alla Juve, in vantaggio per 1-0 sulla Lazio, arriva per telefono. "Tutto il calcio minuto per minuto", incredibile ma vero, non va in onda, per non alterare l'andamento delle partite. Pensate che differenza rispetto al bombardamento televisivo di oggi!

Io ho 12 anni, sono in parterre, e sento il boato del pubblico propagarsi di settore in settore, con la sola comunicazione del passaparola. "Perde l'Inter! Perde l'Inter!". Sembra che l'Inter, una delle più grandi squadre della storia, giochi oltreoceano, con il risultato in arrivo, attraverso l'alfabeto Morse.

È una incredibile papera del portiere Sarti, al quale sfugge il pallone di Di Giacomo, fra le mani, come una saponetta, a determinare il kappaò dell'Inter in Lombardia.

A Torino, invece, segnano prima Bercellino, stopper infortunato, e dunque schierato in avanti, per non creare danni in difesa, e Zigoni, attaccante naïf, che oggi giocherebbe tranquillamente in nazionale.

È un ricordo speciale, che mi porterò sempre dietro nella vita, perché, nell'intervallo di quell'incontro, mentre la Juve pareggia 0-0, e dell'Inter non si sa nulla, passo 15 minuti a piangere sotto la mia bandiera, con il solito pessimismo cosmico, che spesso mi caratterizzerà.

È la convinzione che la Juve non ce la può fare, come accadrà in tante finali di Champions League. Vengo consolato da mio padre, e dagli amici di mio padre, per un quarto d'ora, riaccendendo la speranza, che qualcosa possa cambiare.

Elaborando tanti episodi della storia del calcio, comprendo la mia tendenza a tifare sempre per chi parte sconfitto, e magari, alla fine, può alzare le braccia, vittorioso. C'è molto in comune, infatti, fra quella Juve operaia e il Toro post Superga. Si chiama "revanscismo": voglia di rivincita, che, per me, costituisce una molla irresistibile, nel calcio come nella vita.

Il desiderio di rivincita dei ragazzi del 1982, contro una stampa feroce e invadente. Il desiderio di rivincita dei ragazzi del 2006, contro la brutta fama, come conseguenza di Calciopoli. Nel pallone contano la tecnica, la tattica, il dinamismo e la fisicità, ma senza il cuore non si arriva da nessuna parte. Sicuro!

Carlo Nesti: "Una Juve che crea, spreca, e si autodistrugge"

La mia scheda di Juve-Lazio, dal punto di vista bianconero, in 4 punti.

1 - Si dice che 3 indizi facciano una prova, ma questa volta gli indizi sono 4. Le partite della Juve contro Lecce, Cagliari, Atalanta e, appunto, Lazio. La nuova vocazione offensiva della squadra di Spalletti si scontra, purtroppo, con i limiti tattici della rosa. È una Juve, in sostanza, che crea, si sbilancia, spreca e, magari, subisce.

2 - Prendete nota: 34 tiri, 37 cross e 21 dribbling. Ora, con questi presupposti, un grande club segnerebbe almeno cinque gol a partita. Possono anche prodigarsi i Mc Kennie, 7 gol stagionali (in scadenza di contratto), i Kalulu, gli Yildiz, i Cambiaso (fischiato in modo autolesionistico), gli Zhegrova, e i Boga, ma se i numeri 9 si chiamano David e Openda, non si va da nessuna parte. Assolutamente, da nessuna parte.

3 - Nel calcio, è difficile vincere senza un adeguato filtro a centrocampo. In mezzo, nella Juve, ci sono Locatelli e Thuram, con il secondo, Thuram, che, in realtà, è un incursore. L'unico interditore è Locatelli, e ,se sbaglia lui, è la fine: ha sbagliato nell'azione dello 0-1. La società, e lo posso anche capire, fa di tutto per legittimare la spesa di 60 milioni di 2 estati fa per Koopmeiners. Spalletti lo schiera in difesa, ma è come giocare con un difensore centrale in meno. Diventa utile quando avanza, ma, in una retroguardia a 4, non lo dovrebbe fare. E, ieri sera, ha sbagliato anche Di Gregorio.

4 - Qualcuno non ha gradito il fatto che io abbia, dopo la partita di Bergamo, parlato innanzitutto degli errori arbitrali. E allora, vorrei dire che, stavolta, lo faccio in coda. Pongo a me stesso, e a voi, una domanda: ma se Guida avesse concesso il calcio di rigore, per il fallo di Gila su Cabal, nell'ambito dell'azione finita con la rete annullata a Koopmeiners, che razza di partita diversa sarebbe stata? È chiaro che manca la controprova, però non si può partire, come nel golf, sempre ad handicap, perché questi episodi sono fondamentali per indirizzare la partita. O no?

Carlo Nesti: "Juve: il "vademecum" del tifoso bianconero deluso"

Exor possiede il 65% della Juve (Ardoino di Tether, re delle criptovalute, il 10%). Ha 3 settori in crisi: auto, giornali e calcio. Sta tagliando tutti i rami secchi, soprattutto a Torino (Comau, forse Gedi come "La Stampa", che non è più la sua sede, spostata dal 2016 ad Amsterdam. Ha lasciato l’economia per la finanza (investimenti).

Nel portafoglio di Exor, la stessa Juve pesa solo per il 3,4%, cioè 0,8 miliardi di Euro, con 8 milioni di tifosi in Italia, e 250 milioni di simpatizzanti/potenziali clienti nel mondo. Quindi, la famiglia Agnelli, è rimasto l’unica grande superstite italiana del calcio mecenatistico, che potrebbe fare concorrenza ai colossi stranieri.

Però, si tratta di capire quanto Exor ha intenzione di sostenere la Juve. Dopo la morte di Gianni e Umberto Agnelli, e la fine del ciclo di Andrea Agnelli, è cambiato il vento. Non esiste più quella passione per il calcio, che andava oltre le esigenze di bilancio. John Elkann attua una promessa fatta al nonno, in punto di morte, e cioè non vendere la Juve. Per lui, l’anno zero è stato il 2023-24, con Giuntoli plenipotenziario, ma è stato un fallimento. La società è diventata un peso.

Il bivio degli Agnelli, proprietari da oltre 100 anni della Juve, sarebbe:

gestione aziendalistica (prima il bilancio, poi il rilancio, restando competitivi in Italia, ma non in Europa),

o gestione mecenatistica (prima il rilancio, e poi il bilancio, con le entrate garantite dai successi)?

La scelta è, chiaramente, la prima. Perché?

Perché il penultimo bilancio del 2024 (2025: meno 58,1) era stato allarmante, meno 199. Exor è già intervenuto 4 volte, per salvare la società, sborsando un totale di circa 1 miliardo di Euro. Le ricapitalizzazioni avvengono con soldi propri, e non di altri. 400 milioni di Euro (2021), 300 (219), 200 (2024). Ora 15 + 15, e la possibilità di arrivare fino a 110. È quanto hanno peso i campioni d’Europa, e del mondo, Paris Saint Germain e Chelsea, nello stesso periodo. Solo che, altrove, i soldi sono stati spesi bene.

Oltretutto, esistono i paletti della quotazione in Borsa, e del fair play ecomico. Inoltre la dimensione finanziaria della società è, ogni anno, ricavare 500 milioni, e spenderne 500, perché il calcio è diventato, a livello gestionale, un mostro.

Carlo Nesti: "Juve-mercato: soddisfatte esigenze secondarie, e non primarie "

Se aprite il dizionario, e cercate il vocabolo "perplessità", troverete queste parole: "indecisione, aggravata dal persistere di motivi di incertezza o di dubbio". Sinceramente, speravo di non dovere più usare questo termine, dopo il mercato estivo della Juve, nel quale l'eterno inseguimento a Kolo Muani, durato due mesi, era andato in fumo, costringendo Comolli ad una mossa sbagliata, e cioè l'acquisto di Openda.

Purtroppo, anche in questa sessione invernale di mercato, non si può evitare di registrare una incongruenza. Sono state soddisfatte esigenze secondarie, e non primarie.

Spalletti, e cioè un allenatore che ha rigenerato la squadra, e che meriterebbe qualsiasi tipo di sostegno da parte della società, aveva chiesto un solo giocatore, e cioè una punta centrale di sfondamento, in grado di essere l'alternativa per Vlahovic. Ebbene: Spalletti se la vedrà con un terzino, e un fantasista, e dell'ariete tanto agognato, non solo da lui, ma da tutti, nemmeno l'ombra.

A questo punto, si tratta di andare avanti in campionato, Coppa Italia, e Champions League, con David e Openda. Si tratta di 2 attaccanti, dei quali il primo comincia a dare segni di risveglio soltanto ora, dopo avere segnato circa 75 gol, in 3 stagioni, in Francia. E l'altro, al pari dello stesso David, è una seconda punta di limitato spessore.

È incredibile come anche questa volta, svanito l'obiettivo En Nesyri, che sicuramente avrebbe accontentato Spalletti, non si sia puntato neppure su un italiano delle categorie inferiori. È chiaro che agenzie e procuratori, attorno ai prodotti nostrani, hanno costruito una impenetrabile gabbia milionaria.

Chiellini ha fatto capire, che la società attende con ansia il rientro di Vlahovic. Ma il serbo, anche se dovesse bruciare le tappe, sarà, molto probabilmente, un giocatore senza gli stimoli di prima. È già evidente, infatti, come sia impossibile il rinnovo del suo contratto, alla cifra mostruosa di oltre 10 milioni di Euro.

Non voglio essere del tutto negativo, per cui affermo, più che che con convinzione, con speranza, che l'acquisto di Boga, come vice YiIdiz, è tutt'altro che secondario. È un fantasista dalle notevoli qualità come dribblatore, che si aggiunge, in questa specialità, a Conceicao e Zhegrova. Nel Sassuolo mi era piaciuto moltissimo, ma non si è confermato, tuttavia, nelle esperienze successive.

Holm sarà invece il vice Kalulu, anche perché il miglior difensore, dopo Bremer (ignorato Gatti...) è proprio Kalulu, e potrebbe essere necessario in altre zone della retroguardia.

Chiudo per tornare alle perplessità, con la constatazione che, numericamente, la situazione, a centrocampo, non è affatto rassicurante.

Soltanto 2 sono i giocatori insostituibili, che dovrebbero giocare sempre, e cioè Locatelli e Thuram. Lo dico alla luce dei fatti. Koopmeiners ha dimostrato, a più riprese, di non essere all'altezza della situazione, nonostante quella impensabile cifra di circa 60 milioni di Euro, alla quale era stato acquistato. Mc Kennie, ormai, è stato dirottato altrove, con ottimi risultati, e cioè o sulle fascia destra, o come trequartista centrale, dove sta assolvendo al ruolo di "centravanti supplente". Adzic è un ibrido, e Miretti è un trequartista. Questo è il motivo per il quale l'isolamento di Locatelli e Thuram fa paura.