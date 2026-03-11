Juventus, su Openda si muove il Fenerbahce. Tedesco lo conosce e lo stima

L'obiettivo della Juventus è ricollocare sul mercato Lois Openda: l'operazione, condotta dal CEO Damien Comolli, si è rivelata finora un disastro finanziario e tecnico. Il belga è arrivato dal Lipsia in prestito con un obbligo di riscatto fissato a 44 milioni di euro, legato a condizioni estremamente facili da raggiungere (la semplice classificazione tra le prime dieci in Serie A), evidenzia Tuttosport.

Fallimento Openda: adesso si punta ad un addio in prestito

Dopo prestazioni sempre al di sotto delle aspettative, il calciatore è finito ai margini delle rotazioni, non entrando in campo neppure come quinto cambio nelle ultime settimane. Alla Continassa si spera dunque in un prestito, possibilmente oneroso, che possa permettere al classe 2000 di cambiare aria e rigenerarsi, evitando che il suo investimento gravi troppo a lungo sulle spalle della società.

Il Fenerbahce è una speranza per un addio a giugno

La speranza bianconera risiede ora negli estimatori di vecchia data, in particolare in Domenico Tedesco, attuale allenatore del Fenerbahçe. Il tecnico, che ha lanciato Openda come titolare nella nazionale belga, nutre un feeling speciale con il numero 20 e potrebbe decidere di puntellare il reparto offensivo del club di Istanbul proprio con lui. Al momento si tratta di semplici sondaggi, ma l'auspicio della dirigenza juventina è che questi contatti possano sfociare in una trattativa vera e propria tra qualche mese.