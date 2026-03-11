Bayern in scioltezza sull'Atalanta, Kompany: "Chiedo attitudine e fiducia, il resto lo fanno i giocatori"

Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha parlato a CBS Sports Golazo dopo il largo successo per 6-1 sull'Atalanta nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "E' stata una bella partita e una bella vittoria. Quello che voglio sempre comunicare alla squadra è questo, di segnare sempre tanti gol. I giocatori hanno fatto il resto".

Quanto è difficile creare tante occasioni?

"Ovviamente devi avere talento e qualità nella squadra, io non posso segnare. La cosa principale è avere la giusta attitudine e la fiducia di metterla in campo. La nostra richiesta ai giocatori è molto alta".

Con l'Atalanta il Bayern ha creato una ventina di occasioni da gol...

"Sono sempre orgoglioso di questi ragazzi, sono dei top player. Io penso di dover restare sempre umile, le cose più importanti che posso dare ai giocatori sono le abitudini, il ritmo partita e la mentalità. Da questi punti di vista sono ossessivo. Non puoi allenare ogni singola posizione, ogni dettaglio. Ma puoi concentrarti sul comportamento e sulla mentalità offensiva".