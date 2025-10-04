Quei due Napoli-Genoa alla 6^ di campionato finiti…

Nella storia dei 59 Napoli-Genoa di campionato, A più B, ce ne sono già 2 disputati alla giornata numero 6 di massimo torneo.

Nel 2007-2008 terminò 1-2: autorete di Paolo Cannavaro al 12’, Domizzi su rigore al 51’, Sculli un minuto prima del 90’. Nel 1950-1951 fu 1-1: Melberg al 37’ e Bacchetti al 77’.

Insomma, una vittoria ed un pareggio per gli ospiti. Soprattutto, rossoblù che hanno sempre sbloccato il risultato dallo 0-0 e nella prima frazione di gioco.

Complessivamente, tuttavia, il bilancio degli scontri diretti racconta di 28 affermazioni azzurre, 22 segni X (gli ultimi 2 negli ultimi 2 incroci), 9 successi rossoblù, con 90 gol marcati dai campani e 51 reti fatte dai liguri.

Le più recenti affermazioni delle due squadre?

Stagione 2021-2022, 37esima giornata, 3-0: Osimhen al 32’, Insigne su rigore al 65’, Lobotka all’81’.

Stagione 2008-2009, 25esimo turno, 0-1: Jankovic match winner al minuto 69.

Come arrivano le due squadre a questo scontro diretto?

Napoli primo in classifica a 12 punti (4V – 0X – 1P con 10GF e 5GS) con Milan e Roma, 6 dei quali fatti al Maradona – San Paolo (2V – 0X – 0P con 4GF e 2GS). Genoa ultimo a quota 2 (0V – 2X – 3P con 2GF e 7GS) con Lecce e Pisa, 1 conquistato lontano dal Ferraris (0V – 1X – 1P con 2GF e 3GS).

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

59 incontri disputati

28 vittorie Napoli

22 pareggi

9 vittorie Genoa

90 gol fatti Napoli

51 gol fatti Genoa

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Genoa 1-2, 13° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Genoa 2-2, 36° giornata 2024/2025