Fra Roma, prima, e Napoli, secondo, 10 punti di differenza!

A chiudere la domenica calcistica saranno le migliori formazioni della Serie A in questo 2025 che ormai volge al termine.

Perché la Roma dallo scorso gennaio ha viaggiato a un media di 2,38 punti/match, raccogliendone 76 in assoluto (24V – 4X – 4P). Mentre il Napoli ha inseguito i giallorossi con un ritmo di 2,06 punti/match, collezionandone 66 in assoluto (19V – 9X – 4P). Nessuno ha saputo far meglio di questi due club.

Non solo.

Giallorossa e azzurra sono anche le compagini che hanno incassato meno reti nei primi undici mesi dell’anno, 17 i capitolini, 26 i partenopei.

Le premesse per il derby del Sole sono da big match.

Non a caso quello dell’Olimpico sarà scontro diretto al vertice, prima contro seconda (col Milan, in campo ventiquattr’ore prima contro la Lazio al Meazza, spettatore interessato).

Ammontano a 78 gli incontri disputati in A dal 1929: 34 vittorie Roma, 30 segni X, 14 successi Napoli, 119 gol fatti dai romanisti, 72 reti messe a segno dai napoletani.

La stagione scorsa fu 1-1, Spinazzola e Angelino o marcatori. Capitolini OK da 2 incroci.

Il segno 2 non compare dal 2022-2023, 0-1 con Osimhen man of the match.

Roma prima a 27 (9V – 0X – 3P con 15GF e 6GS), 12 dei quali all’Olimpico (4V – 0X – 2P con 7GF e 3GS). Non fa pari in casa dal 6 aprile, 1-1 con la Juventus. Napoli secondo a 25 (8V – 1X – 3P con 19GF e 11GS), soltanto 9 lontano dal Maradona – San Paolo (3V – 0X – 3P con 7GF e 6GS). L’ultimo segno X in esterna è del 18 maggio, 0-0 a Parma.

Entrambe vengono da una vittoria… ma anche dalle fatiche dell’infrasettimanale europeo.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

78 incontri disputati

34 vittorie Roma

30 pareggi

14 vittorie Napoli

119 gol fatti Roma

72 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Napoli 2-2, 6° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Napoli 1-1, 23° giornata 2024/2025