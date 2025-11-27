Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dopo quasi 60 anni la vendetta del Cagliari è calata sulla Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:34
Redazione Footstats

Dieci vittorie e quattro pareggi, 32 gol marcati a fronte di 8 reti incassate. Sono quattordici le parole che servono per riassumere la striscia OK della Juventus quando ospita il Cagliari in campionato. Una serie che ha preso avvio nell’ormai lontano 2009-2010
La stagione scorsa, però, fu 1-1: Vlahovic su rigore al 15’, penalty di Marin all’88’. Quello rossoblù fu il primo gol incassato dalla Vecchia Signora in campionato dopo ben 6 clean sheet consecutivi dalla partenza del torneo (il primato di match a porta inviolata in avvio di Serie A è rappresentato ancora dai 7 ottenuti proprio dal Cagliari nel 1966-1967).
L’1-1 è anche il punteggio delle ultime 4 volte a punti del Casteddu nella Torino bianconera (2011-2012, 2012-2013, 2014-2015).
Ammontano a 43 gli Juventus-Cagliari in Serie A: 26 affermazioni bianconere, 15 segni X, 2 successi rossoblù, 78-31 per i piemontesi il computo delle marcature.
L’ultimo dei 2 successi ospiti? Nel 2008-2009, 2-3 con Matri (allora cagliaritano) decisivo al minuto 78. Era il 31 gennaio 2009, sabato prossimo saranno trascorsi esattamente 6.146 giorni.
Situazione in classifica.
Juventus con 20 punti (5V – 5X – 2P con 15GF e 11GS), 12 allo Stadium (3V – 3X – 0P con 10GF e 5GS). OK da 4 turni (2V – 2X) e reduce dalla vittoria in Champions. Cagliari a quota 11 (2V – 5X – 5P con 12GF e 17GS), la metà circa, 6, in trasferta (1V – 3X – 2P con 5GF e 7GS). OK da 2 giornate (2X), non vince dalla quarta giornata.

Attenzione: ammontano a 599 i KO rimediati dal Cagliari nel campionato di Serie A (197 sul proprio campo, 402 nei match in esterna).

PS: a stoppare i clean sheet consecutivi del Cagliari 1966-1967 fu lo juventino Virginio De Paoli all’ottavo turno di quel campionato. Insomma, la stagione scorsa i rossoblù si vendicarono a distanza di quasi 60 anni…

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)
43 incontri disputati
26 vittorie Juventus
15 pareggi
2 vittorie Cagliari
78 gol fatti Juventus
31 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Cagliari 0-0, 2° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Cagliari 1-1, 7° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
di Lorenzo Di Benedetto
