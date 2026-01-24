I 2652 giorni di digiuno dal gol del Cagliari a Firenze. Ma i viola quest'anno...

Per la prima volta dall’inizio della stagione, la Fiorentina è riuscita a mettere insieme una serie positiva di quattro partite di fila (due vittorie e due pareggi). Negli ultimi tre confronti interni i viola hanno totalizzato sette punti. Tutti numeri non di certo straordinari, ma che diventano tali se consideriamo il fatto che i gigliati hanno trovato la prima vittoria in campionato solo alla 16esima giornata ovvero un mese fa.

E’ un Cagliari molto altalenante quello che stiamo vedendo in questo periodo anche se, c’è da dirlo, viene da un importante e prestigiosa vittoria interna contro la Juventus.

I sardi si sono imposti solamente cinque volte su 44 partite di campionato tra A e B giocate al Franchi. Nelle ultime quattro partite ha sempre vinto la formazione viola, mentre i rossoblu hanno siglato il loro ultimo gol nel capoluogo toscano 2652 giorni fa. Il 21 ottobre 2018 Pavoletti rispose al vantaggio dei padroni di casa realizzato da Veretout: da lì è cominciato il digiuno.

Ma i viola quest'anno non ce la fanno proprio (o quasi) a non subire gol. La Fiorentina è la squadra che vanta, si fa per dire, il minor numero di clean sheet dell’intera Serie A: solo tre partite chiuse con la porta inviolata. Sono 14 invece i marcatori diversi mandati a segno dal Cagliari: una ricchezza questa per Pisacane & co. Meglio dei sardi c’è solo la Juventus con 16.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

44 incontri disputati

31 vittorie Fiorentina

8 pareggi

5 vittorie Cagliari

77 gol fatti Fiorentina

28 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1964/1965 Serie A Fiorentina vs Cagliari 2-0, 11° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2024/2025 Serie A Fiorentina vs Cagliari 1-0, 15° giornata