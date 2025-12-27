Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Infranto il primo, resta un altro tabù per la Fiorentina. L'attacco del Parma...

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:02
Redazione Footstats

Sei i punti fatti in casa dal Parma in questo campionato di Serie A che sta per arrivare al giro di boa: una sola vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte questo il ruolino di marcia al Tardini per i gialloblu. La Fiorentina contro l’Udinese ha interrotto la propria, lunghissima, maledizione ottenendo la prima vittoria in campionato alla sedicesima giornata. Resta a questo punto la casella zero nelle affermazioni esterne e sono solo due le squadre rimaste senza vittoria in trasferta: quella viola appunto e il Pisa.

La Fiorentina è in serie positiva a Parma da tre partite (una vittoria e due pareggi). Non perde contro i ducali dal 19 maggio 2019 quando Ceravolo riuscì a battere Lafont. Anche in quel caso i viola erano in una posizione molto difficile di classifica e riuscirono a salvarsi pareggiando con il Genoa al Franchi all’ultima giornata, ovvero la settimana successiva a questo ko.

Anche nella partita contro l’Udinese, David De Gea non è riuscito a tenere la propria porta imbattuta, consolidando così, si fa per dire, l’ultimo posto della Fiorentina nella classifica dei clean sheet, a pari merito col Genoa (due sole gare terminate senza prendere reti).

Il Parma detiene un altro ultimo posto, relativamente ai marcatori diversi mandati a segno che sono solo sei così come il Verona del resto. Non è un caso che il Parma detenga anche il peggior attacco della Serie A con dieci reti all’attivo, anche se ha una partita da recuperare.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E SERIE B)
27 incontri disputati
8 vittorie Parma
13 pareggi
6 vittorie Fiorentina
34 gol fatti Parma
30 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A PARMA
1929/1930 Serie B Parma vs Fiorentina 1-1, 28° giornata
L’ULTIMA SFIDA A PARMA
2024/2025 Serie A Parma vs Fiorentina 1-1, 1° giornata

© Riproduzione riservata
