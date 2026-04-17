Gasperini e Palladino, 5 volte su 6 meglio vestire il nerazzurro
C’è una curiosità che balza subito agli occhi: per 5 volte su 6 chi era seduto sulla panchina nerazzurra ha conquistato l’intera posta in palio. Così in 4 occasioni ad avere la meglio è stato Gian Piero Gasperini, mentre 1 volta s’è imposto Raffaele Palladino. È vero, resta fuori un successo da quest’ultimo conteggio. Perché Fiorentina-Atalanta della passata stagione terminò con lo score di 1-0. Pertanto, a favore del più giovane dei due allenatori che occuperanno le panchine di Roma-Atalanta.
Gasperini ha fatto en plein nei match interni: 5-2 nel 2022-2023 e 3-0 nel 2023-24 nei derby Atalanta-Monza; 3-2 la stagione scorsa in Atalanta-Fiorentina. Non solo. Dopo un tris iniziale di successi è andato KO negli ultimi 2 faccia a faccia.
In equilibrio le statistiche che emergono dagli incroci fra il coach di Grugliasco e la sua ex squadra. Fra Serie A e cadetteria, infatti, ammontano a 17 le sfide con 6 affermazioni per parte e 5 partite chiuse in parità. Unica discrepanza nel computo delle marcature: 20-17 per il mister sulla Dea.
Il mister di Mugnano di Napoli, al contrario, presenta un bilancio in rosso contro la Roma: 2 vittorie, 1 segno X, 3 stop. Singolarità: sia le squadre di Palladino che la Maggica hanno marcato 8 reti in questi 6 scontri diretti.
TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E PALLADINO IN CAMPIONATO
4 vittorie Gasperini
0 pareggi
2 vittorie Palladino
13 gol fatti dalle squadre di Gasperini
7 gol fatti dalle squadre di Palladino
TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E L’ATALANTA IN CAMPIONATO
6 vittorie Gasperini
5 pareggi
6 vittorie Atalanta
20 gol fatti dalle squadre di Gasperini
17 gol fatti dall’Atalanta
TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E LA ROMA IN CAMPIONATO
2 vittorie Palladino
1 pareggio
3 vittorie Roma
8 gol fatti dalle squadre di Palladino
8 gol fatti dalla Roma
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