Gasperini e Palladino, 5 volte su 6 meglio vestire il nerazzurro

C’è una curiosità che balza subito agli occhi: per 5 volte su 6 chi era seduto sulla panchina nerazzurra ha conquistato l’intera posta in palio. Così in 4 occasioni ad avere la meglio è stato Gian Piero Gasperini, mentre 1 volta s’è imposto Raffaele Palladino. È vero, resta fuori un successo da quest’ultimo conteggio. Perché Fiorentina-Atalanta della passata stagione terminò con lo score di 1-0. Pertanto, a favore del più giovane dei due allenatori che occuperanno le panchine di Roma-Atalanta.

Gasperini ha fatto en plein nei match interni: 5-2 nel 2022-2023 e 3-0 nel 2023-24 nei derby Atalanta-Monza; 3-2 la stagione scorsa in Atalanta-Fiorentina. Non solo. Dopo un tris iniziale di successi è andato KO negli ultimi 2 faccia a faccia.

In equilibrio le statistiche che emergono dagli incroci fra il coach di Grugliasco e la sua ex squadra. Fra Serie A e cadetteria, infatti, ammontano a 17 le sfide con 6 affermazioni per parte e 5 partite chiuse in parità. Unica discrepanza nel computo delle marcature: 20-17 per il mister sulla Dea.

Il mister di Mugnano di Napoli, al contrario, presenta un bilancio in rosso contro la Roma: 2 vittorie, 1 segno X, 3 stop. Singolarità: sia le squadre di Palladino che la Maggica hanno marcato 8 reti in questi 6 scontri diretti.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E PALLADINO IN CAMPIONATO

4 vittorie Gasperini

0 pareggi

2 vittorie Palladino

13 gol fatti dalle squadre di Gasperini

7 gol fatti dalle squadre di Palladino

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

6 vittorie Gasperini

5 pareggi

6 vittorie Atalanta

20 gol fatti dalle squadre di Gasperini

17 gol fatti dall’Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E LA ROMA IN CAMPIONATO

2 vittorie Palladino

1 pareggio

3 vittorie Roma

8 gol fatti dalle squadre di Palladino

8 gol fatti dalla Roma