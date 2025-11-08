Lecce, un gol dalla panchina per raggiungere la Juve. Verona 4 marcatori sono pochi

Strano a dirsi ma vero, il Lecce fa fatica a fare punti sul terreno di casa propria. C’è ancora un bello zero alla casella vittorie interne dei pugliesi. Il Verona invece lo zero ce l’ha proprio alla casella vittorie tout court. Casa o trasferta non fa differenza per i gialloblu, loro malgrado. Due i punti raccolti dalla squadra di Zanetti nelle ultime sei partite.

Sei le affermazioni veronesi in terra salentina tra Serie A, B e C. Tre di queste ottenute nella massima categoria di cui due di fila tra la stagione 2022/23 e quella successiva (entrambe per 0-1).

Prima dello svolgimento di questo turno di campionato, il Verona parte con la peggiore difesa del torneo con 16 reti al passivo, al pari di Fiorentina e Torino. L’attacco invece è il penultimo, ma quella gialloblu è una delle due squadre ad aver mandato a segno solo 4 giocatori finora (l’altra è il Parma).

Tre le reti trovate dalla formazione giallorossa grazie a giocatori entrati a partita in corso. La squadra allenata da Di Francesco è seconda in questa speciale classifica dietro alla Juventus che è a 4.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

24 incontri disputati

12 vittorie Lecce

6 pareggi

6 vittorie Verona

26 gol fatti Lecce

17 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A LECCE

1929/1930 Serie B Lecce vs Verona 0-1, 25° giornata

L’ULTIMA SFIDA A LECCE

2024/2025 Serie A Lecce vs Verona 1-0, 10° giornata