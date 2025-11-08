Quello di oggi sarà il derby numero 16 per mister Spalletti

Stracittadina numero 16 in Serie A per Luciano Spalletti. Anche se quello che andrà in scena fra qualche ora sarà per lui il primo derby della Mole. Perché l’allenatore della Juventus ha già affrontato le sfide fra club cugini della capitale, in tuta giallorossa, e di Milano, vestito col nerazzurro.

Contro la Lazio le differenti Roma di Spalletti hanno raccolto 5 vittorie, 2 segni X, 4 sconfitte in campionato. Gli scontri diretti sono andati in scena fra il 2005-2006 e il 2016-2017. Volendo poi dare uno sguardo più attento ai derby giocati nel girone d’andata dei campionati ricordati ci imbattiamo in 3 successi, 1 pareggio, 1 battuta d’arresto.

Alla Scala del calcio, invece, ha sfidato il Milan dalla panchina dell’Inter per 4 occasioni in campionato, fra il 2017-2018 e il 2018-2019. Rendiconto davvero positivo: 3 affermazioni e 1 match chiuso in parità. Quindi, imbattuto! Non solo. Se guardiamo le sole stracittadine nei due gironi d’andata incappiamo soltanto in vittorie.

Complessivamente ecco quindi 15 derby, poco più della metà, 8, terminati con un successo, 3 pareggiati, 4 chiusi rimediando un KO.

Avversari sul prato dello Stadium saranno Marco Baroni, sfidato per 4 volte nel massimo torneo, e il Torino, affrontato ben 23 volte fra Serie A e cadetteria.

Attenzione: mister Baroni non ha mai battuto la Vecchia Signora in campionato anche se l’anno scorso rimediò un KO di misura, 0-1, e un pareggio, 1-1 alla terz’ultima giornata.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E BARONI IN CAMPIONATO

3 vittorie Spalletti

1 pareggio

0 vittorie Baroni

8 gol fatti squadre di Spalletti

4 gol fatti squadre di Baroni

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E IL TORINO IN CAMPIONATO

13 vittorie Spalletti

5 pareggi

5 vittorie Torino

38 gol fatti dalle squadre di Spalletti

22 gol fatti dal Torino

TUTTI I PRECEDENTI FRA BARONI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie Baroni

2 pareggi

5 vittorie Juventus

4 gol fatti dalle squadre di Baroni

11 gol fatti dalla Juventus