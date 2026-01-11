Milan, che cambio di passo dopo l'intervallo. L'effetto Franchi si fa sentire per i viola

La Fiorentina ha chiuso il suo peggior girone d’andata nella storia nei campionati a 20 squadre avendo ottenuto solamente due vittorie. C’è però da dire che questi successi sono stati entrambi ottenuti in casa e nelle ultime due apparizioni fatte al Franchi. Il Milan è la formazione che ha perso meno in questa stagione e per giunta la sconfitta è arrivata alla prima giornata. Quindi sono 18 i risultati utili consecutivi messi insieme dalla compagine di Allegrii.

Prevalenza della squadra di casa nelle gare di campionato giocate a Firenze. Nelle ultime tre partite disputate al Franchi, Fiorentina-Milan è sempre terminata 2-1, due volte per i viola e una volta per i rossoneri.

Attenzione a Rafa Leao è andato a segno nelle ultime due gare disputate dai rossoneri e vuole certamente continuare questa sua serie.

La Fiorentina si trova all’ultimo posto, anche se in coabitazione con Parma e Verona per quanto riguarda i marcatori diversi mandati a segno in queste prima 19 giornate: 7.

Tanti davvero, i punti guadagnati nel corso dei secondi tempi dal Milan; +11 questo segna il termometro: un netto cambio di passo davvero rispetto ai risultati conseguiti all’intervallo. Ovviamente i rossoneri sono i migliori della A da questo punto di vista.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A)

85 incontri disputati

34 vittorie Fiorentina

24 pareggi

27 vittorie Milan

126 gol fatti Fiorentina

113 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Milan 3-0, 18° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2024/2025 Serie A Fiorentina vs Milan 2-1, 7° giornata