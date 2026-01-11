Juventus sempre più prima in classifica in attesa della Cremonese

Percorso netto quello della Juventus quando ha ospitato la Cremonese in campionato. Su 8 scontri diretti a Torino e in Serie A, difatti, contiamo altrettante vittorie. Non solo. I 23 gol marcati complessivamente rimandano a una media di 3/match circa.

Fra i precedenti da segnalare ci sono sicuramente il 5-1 del 1984-1985 (Boniek al 10’, Finardi al 12’, Briaschi al 14’, Platini al 40’ e al 49’, Briaschi all’87’), vale a scrivere il match con più marcature fino a quest’oggi. Ma anche il 4-0 del 1989-1990 (Napoli al 2’, Schillaci al 20’, Alessio al 26’, Casiraghi al 63’) che rappresenta, in coppia al già ricordato 5-1, il successo più largo dei bianconeri sui grigiorossi.

Situazione in classifica dopo il turno infrasettimanale.

Juventus a quota 36 (10V – 6X – 3P con 27GF e 16GS), di cui 19 allo Stadium (5V – 4X – 0P con 15GF e 8GS). Zero sconfitte negli ultimi 5 turni disputati (4V – 1X). Cremonese che si trova a 22 (5V – 7X – 7P con 20GF e 23GS), 12 dei quali lontano dallo Zini (3V – 3X – 4P con 9GF e 10GS). Zero vittorie negli ultimi 5 turni (2X – 3P).

Una doppia curiosità sul fronte delle marcature.

Dopo 4 giornate a digiuno totale la squadra di mister Nicola ha ritrovato il gol, anzi i gol, perché contro il Cagliari ha segnato con Johnsen e Vardy. Col centro di Miretti, che non segnava dal 14 marzo 2025, doppietta contro il Lecce vestendo il rossoblù del Genoa, la compagine di coach Spalletti ha ribadito il titolo di più larga cooperativa del gol in questa Serie A, 15 marcatori differenti da agosto in poi.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A)

8 incontri disputati

8 vittorie Juventus

0 pareggi

0 vittorie Cremonese

23 gol fatti Juventus

3 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Juventus-Cremonese 4-1, 20° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Juventus-Cremonese 2-0, 35° giornata 2022/2023