Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus sempre più prima in classifica in attesa della Cremonese

Juventus sempre più prima in classifica in attesa della CremoneseTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:46Le Statistiche
Redazione Footstats

Percorso netto quello della Juventus quando ha ospitato la Cremonese in campionato. Su 8 scontri diretti a Torino e in Serie A, difatti, contiamo altrettante vittorie. Non solo. I 23 gol marcati complessivamente rimandano a una media di 3/match circa.
Fra i precedenti da segnalare ci sono sicuramente il 5-1 del 1984-1985 (Boniek al 10’, Finardi al 12’, Briaschi al 14’, Platini al 40’ e al 49’, Briaschi all’87’), vale a scrivere il match con più marcature fino a quest’oggi. Ma anche il 4-0 del 1989-1990 (Napoli al 2’, Schillaci al 20’, Alessio al 26’, Casiraghi al 63’) che rappresenta, in coppia al già ricordato 5-1, il successo più largo dei bianconeri sui grigiorossi.
Situazione in classifica dopo il turno infrasettimanale.
Juventus a quota 36 (10V – 6X – 3P con 27GF e 16GS), di cui 19 allo Stadium (5V – 4X – 0P con 15GF e 8GS). Zero sconfitte negli ultimi 5 turni disputati (4V – 1X). Cremonese che si trova a 22 (5V – 7X – 7P con 20GF e 23GS), 12 dei quali lontano dallo Zini (3V – 3X – 4P con 9GF e 10GS). Zero vittorie negli ultimi 5 turni (2X – 3P).
Una doppia curiosità sul fronte delle marcature.
Dopo 4 giornate a digiuno totale la squadra di mister Nicola ha ritrovato il gol, anzi i gol, perché contro il Cagliari ha segnato con Johnsen e Vardy. Col centro di Miretti, che non segnava dal 14 marzo 2025, doppietta contro il Lecce vestendo il rossoblù del Genoa, la compagine di coach Spalletti ha ribadito il titolo di più larga cooperativa del gol in questa Serie A, 15 marcatori differenti da agosto in poi.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A)
8 incontri disputati
8 vittorie Juventus
0 pareggi
0 vittorie Cremonese
23 gol fatti Juventus
3 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Cremonese 4-1, 20° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Cremonese 2-0, 35° giornata 2022/2023

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare... Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Serie C, 21ª giornata: Juventus e Atalanta corsare. Vittorie a Livorno e Casarano... Serie C, 21ª giornata: Juventus e Atalanta corsare. Vittorie a Livorno e Casarano
Altre notizie Le Statistiche
Juventus sempre più prima in classifica in attesa della Cremonese Juventus sempre più prima in classifica in attesa della Cremonese
La doppia maledizione per Zanetti. Un matrimonio lampo (e poco felice) per Sarri La doppia maledizione per Zanetti. Un matrimonio lampo (e poco felice) per Sarri
L'inerzia al Bentegodi che punta verso la Lazio. Ma la squadra di Sarri... L'inerzia al Bentegodi che punta verso la Lazio. Ma la squadra di Sarri...
Milan, che cambio di passo dopo l'intervallo. L'effetto Franchi si fa sentire per... Milan, che cambio di passo dopo l'intervallo. L'effetto Franchi si fa sentire per i viola
Una sfida a basso tasso di gol. Il sorprendente rendimento in A del Parma a Lecce... Una sfida a basso tasso di gol. Il sorprendente rendimento in A del Parma a Lecce
Un Conte versione inglese quando incrocia Chivu in Serie A Un Conte versione inglese quando incrocia Chivu in Serie A
Fabregas e lo zero con Italiano, ma per sua fortuna non si gioca al Dall'Ara Fabregas e lo zero con Italiano, ma per sua fortuna non si gioca al Dall'Ara
Un rigore tira l'altro per il Pisa. I due ultimi posti per l'Udinese Un rigore tira l'altro per il Pisa. I due ultimi posti per l'Udinese
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
3 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
4 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
5 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Udinese, domani intervento in artroscopia al ginocchio per Zaniolo: in campo fra 3 settimane
Immagine top news n.1 Fiorentina-Milan, al Franchi anche Gattuso e Di Vaio. I viola vogliono due calciatori rossoblù
Immagine top news n.2 Tare su Maignan: "Finché non c'è la linea verde dobbiamo aspettare, ma sono fiducioso"
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Parma va a +8 sulla zona rossa, il Lecce resta a +4
Immagine top news n.4 Fullkrug: "La maglia del Milan è pesante, mi piace. Ecco come esulterò dopo il mio primo gol"
Immagine top news n.5 Torino, decisione presa dopo il ko contro l'Atalanta: ancora fiducia a Marco Baroni
Immagine top news n.6 Italia, un'altra occasione persa per il bene della Nazionale: nessuno stage in vista del playoff
Immagine top news n.7 Fabregas l'ha voluto con un anno d'anticipo: a Como scalda i motori l'erede di Nico Paz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fullkrug: "Allegri ha sempre la battuta pronta, non sai mai quando scherza. Modric incredibile"
Immagine news Serie A n.2 Lecce-Parma, Corvi: "Bravi a sfruttare le occasioni con la superiorità numerica"
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Di Francesco: "Siamo stati polli. Espulsione ha cambiato dinamiche"
Immagine news Serie A n.4 Lecce-Parma, Di Francesco: "Ci siamo fatti male da soli"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, domani intervento in artroscopia al ginocchio per Zaniolo: in campo fra 3 settimane
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina-Milan, al Franchi anche Gattuso e Di Vaio. I viola vogliono due calciatori rossoblù
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Bisoli: "Con l'Empoli è mancato solo il gol. Dobbiamo continuare a crescere"
Immagine news Serie B n.2 Mantova-Palermo, le formazioni ufficiali: Bardi subito titolare contro il suo passato
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Rozzio dopo il 4° ko di fila: "È il momento più complicato della stagione"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Abiuso: "Battere il Bari fondamentale sia per il morale che per la classifica"
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella, rinforzo per le fasce: chiuso l'arrivo di Turicchia dalla Juventus
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Tutino: "Giusto non esultare contro la Samp. Spero possa risollevarsi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, in arrivo un innesto per la difesa: fumata bianca per Miceli con il Monopoli
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 21ª giornata: Juventus e Atalanta corsare. Vittorie a Livorno e Casarano
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 21ª giornata: i parziali dei match delle 12:30. Atalanta avanti. Juve sull'1-1
Immagine news Serie C n.4 Gallo al Menti fa 11 su 11: Vicenza, che fame di riscatto dopo l'estenuante duello con il Padova
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Corini: "Abbiamo bisogno che il mercato ci dia una mano"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Juventus, le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa italiana
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, dal Brondby arriva l'attaccante Laura Faurskov. Accordo fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Woman, dal Kolding arriva la bosniaca Emma Veletanlic
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa Women, nuovo infortunio per Di Bari: problema al ginocchio in amichevole
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Lenzini: "Stimolante iniziare l'anno con un trofeo. Vittoria sarebbe un segnale"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Greggi: "Io Capitan Futuro? Onorata del paragone con DDR"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)