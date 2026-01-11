La doppia maledizione per Zanetti. Un matrimonio lampo (e poco felice) per Sarri

Paolo Zanetti contro Maurizio Sarri. La sfida tra Verona e Lazio ci propone anche questo confronto sulle panchine. Un confronto dove il secondo, almeno vedendo i precedenti, parte favorito sul primo. Trasformando le parole in numeri, vediamo che l’allenatore toscano ha vinto quattro volte su cinque incroci. Per Zanetti un solo punto ottenuto in queste cinque sfide. E’ arrivato in: Lazio-Empoli 2-2 alla 17esima giornata 2023.

E’ una gara particolare questa di Sarri contro il Verona, anche perché su quella panchina il buon Maurizio c’è stato. Era un’altra era per lui e anche per gli scaligeri che militavano in Serie C. E’ un matrimonio questo poco felice, durata poco, giusto un lampo, giusto sei partite, conclusesi con zero vittorie, un pareggio e ben cinque sconfitte. Poi l’esonero e la fine della sua esperienza in Veneto.

Contro il Verona, Sarri ha avuto confronti in tutte le categorie professionistiche italiane. Ha vinto dieci volte, perdendo in quattro occasioni e pareggiando in sette. L’ultima battuta d’arresto è datata 24 ottobre 2021 ed è stata anche piuttosto pesante: Verona-Lazio 4-1 con, addirittura, un poker siglato da Simeone per i gialloblu.

TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS SARRI

0 vittorie Zanetti

1 pareggio

4 vittorie Sarri

3 gol fatti squadre Zanetti

12 gol fatti squadre Sarri

TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS LAZIO

0 vittorie Zanetti

1 pareggio

6 vittorie Lazio

4 gol fatti squadre Zanetti

17 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS VERONA

10 vittorie Sarri

7 pareggi

4 vittorie Verona

32 gol fatti squadre Sarri

20 gol fatti Verona