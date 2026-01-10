Fabregas e lo zero con Italiano, ma per sua fortuna non si gioca al Dall'Ara

Quarta sfida tra due dei tecnici più interessanti presenti in Serie A: Cesc Fabregas e Vincenzo Italiano. L’allenatore catalano però è ancora fermo, a quota zero, nelle vittorie contro il suo collega. A dire il vero Fabregas ha conquistato un solo punto con Italiano, frutto del 2-2 tra Como e Bologna dello scorso campionato. Fuori casa invece, al Dall'Ara, sono arrivate due sconfitte in due gare, ma fortunatamente per lui quest’oggi si gioca al Sinigaglia.

I precedenti che Fabregas ha con Italiano sono gli stessi che ha contro il Bologna. Stesso discorso si può fare per Italiano contro il Como, dato che i due nel corso di questa estate sono stati confermati nelle loro panchine.

TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS ITALIANO

0 vittorie Fabregas

1 pareggio

2 vittorie Italiano

2 gol fatti squadre Fabregas

5 gol fatti squadre Italiano

TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS BOLOGNA

0 vittorie Fabregas

1 pareggio

2 vittorie Bologna

2 gol fatti squadre Fabregas

5 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS COMO

2 vittorie Italiano

1 pareggio

0 vittorie Como

5 gol fatti squadre Italiano

2 gol fatti Como