Fabregas e lo zero con Italiano, ma per sua fortuna non si gioca al Dall'Ara
Quarta sfida tra due dei tecnici più interessanti presenti in Serie A: Cesc Fabregas e Vincenzo Italiano. L’allenatore catalano però è ancora fermo, a quota zero, nelle vittorie contro il suo collega. A dire il vero Fabregas ha conquistato un solo punto con Italiano, frutto del 2-2 tra Como e Bologna dello scorso campionato. Fuori casa invece, al Dall'Ara, sono arrivate due sconfitte in due gare, ma fortunatamente per lui quest’oggi si gioca al Sinigaglia.
I precedenti che Fabregas ha con Italiano sono gli stessi che ha contro il Bologna. Stesso discorso si può fare per Italiano contro il Como, dato che i due nel corso di questa estate sono stati confermati nelle loro panchine.
TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS ITALIANO
0 vittorie Fabregas
1 pareggio
2 vittorie Italiano
2 gol fatti squadre Fabregas
5 gol fatti squadre Italiano
TUTTI I PRECEDENTI FABREGAS VS BOLOGNA
0 vittorie Fabregas
1 pareggio
2 vittorie Bologna
2 gol fatti squadre Fabregas
5 gol fatti Bologna
TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS COMO
2 vittorie Italiano
1 pareggio
0 vittorie Como
5 gol fatti squadre Italiano
2 gol fatti Como