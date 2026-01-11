L'inerzia al Bentegodi che punta verso la Lazio. Ma la squadra di Sarri...

Le due vittorie ottenute in fila alla 14esima e alla 15esima, sono già state archiviate dal Verona, anche perché dopo di quelle, i gialloblu hanno messo insieme un punto nelle successive tre gare (anche se di grande spessore perché ottenuto in casa del Napoli). Lazio a suon di pareggi: ben quattro nelle ultime sei giornate e con una sola vittoria all’attivo. Con questo ritmo puntare all’Europa diventa una chimera.

Sono solo 7 i successi laziali al Bentegodi. Però c’è da dire che quattro di questi sette sono stati ottenuti negli ultimi otto confronti in casa degli scaligeri. Quindi in questo momento l’inerzia è a favore dei biancocelesti che hanno vinto anche nel match della scorsa stagione e con un netto 0-3.

La Lazio nella prima parte della stagione aveva costruito le sue fortune attraverso il rendimento difensivo: nove i clean sheet per la squadra allenata da Sarri, ovvero la vetta provvisoria in questa classifica assieme a Milan, Inter e Como. Però l’ultimo zero alla casella gol subiti, risale a quattro partite fa.

Il Verona ha mandato in gol solamente 7 giocatori diversi; la compagine allenata da Zanetti è fanalino di coda nella classifica della coop del gol, anche se in compagnia con Fiorentina e Parma. Ma soprattutto non ha ancora segnato un gol nei primi 15 minuti di gioco.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

33 incontri disputati

14 vittorie Verona

12 pareggi

7 vittorie Lazio

43 gol fatti Verona

36 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1957/1958 Serie A Verona vs Lazio 1-0, 17° giornata

L’ULTIMA SFIDA A VERONA

2024/2025 Serie A Verona vs Lazio 0-3, 21° giornata