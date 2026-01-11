Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'inerzia al Bentegodi che punta verso la Lazio. Ma la squadra di Sarri...

L'inerzia al Bentegodi che punta verso la Lazio. Ma la squadra di Sarri...TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:21Le Statistiche
Redazione Footstats

Le due vittorie ottenute in fila alla 14esima e alla 15esima, sono già state archiviate dal Verona, anche perché dopo di quelle, i gialloblu hanno messo insieme un punto nelle successive tre gare (anche se di grande spessore perché ottenuto in casa del Napoli). Lazio a suon di pareggi: ben quattro nelle ultime sei giornate e con una sola vittoria all’attivo. Con questo ritmo puntare all’Europa diventa una chimera.

Sono solo 7 i successi laziali al Bentegodi. Però c’è da dire che quattro di questi sette sono stati ottenuti negli ultimi otto confronti in casa degli scaligeri. Quindi in questo momento l’inerzia è a favore dei biancocelesti che hanno vinto anche nel match della scorsa stagione e con un netto 0-3.

La Lazio nella prima parte della stagione aveva costruito le sue fortune attraverso il rendimento difensivo: nove i clean sheet per la squadra allenata da Sarri, ovvero la vetta provvisoria in questa classifica assieme a Milan, Inter e Como. Però l’ultimo zero alla casella gol subiti, risale a quattro partite fa.

Il Verona ha mandato in gol solamente 7 giocatori diversi; la compagine allenata da Zanetti è fanalino di coda nella classifica della coop del gol, anche se in compagnia con Fiorentina e Parma. Ma soprattutto non ha ancora segnato un gol nei primi 15 minuti di gioco.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)
33 incontri disputati
14 vittorie Verona
12 pareggi
7 vittorie Lazio
43 gol fatti Verona
36 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A VERONA
1957/1958 Serie A Verona vs Lazio 1-0, 17° giornata
L’ULTIMA SFIDA A VERONA
2024/2025 Serie A Verona vs Lazio 0-3, 21° giornata

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Lazio, sirene qatariote per Romagnoli: ci prova l’Al Sadd di Roberto Mancini Lazio, sirene qatariote per Romagnoli: ci prova l’Al Sadd di Roberto Mancini
"Prima partita e primo trofeo": la gioia di Guendouzi, subito in gol contro il Galatasaray... "Prima partita e primo trofeo": la gioia di Guendouzi, subito in gol contro il Galatasaray
Altre notizie Le Statistiche
L'inerzia al Bentegodi che punta verso la Lazio. Ma la squadra di Sarri... L'inerzia al Bentegodi che punta verso la Lazio. Ma la squadra di Sarri...
Milan, che cambio di passo dopo l'intervallo. L'effetto Franchi si fa sentire per... Milan, che cambio di passo dopo l'intervallo. L'effetto Franchi si fa sentire per i viola
Una sfida a basso tasso di gol. Il sorprendente rendimento in A del Parma a Lecce... Una sfida a basso tasso di gol. Il sorprendente rendimento in A del Parma a Lecce
Un Conte versione inglese quando incrocia Chivu in Serie A Un Conte versione inglese quando incrocia Chivu in Serie A
Fabregas e lo zero con Italiano, ma per sua fortuna non si gioca al Dall'Ara Fabregas e lo zero con Italiano, ma per sua fortuna non si gioca al Dall'Ara
Un rigore tira l'altro per il Pisa. I due ultimi posti per l'Udinese Un rigore tira l'altro per il Pisa. I due ultimi posti per l'Udinese
La miseria lasciata al Bologna dal Como in casa. I primati lariani e quelli rossoblu... La miseria lasciata al Bologna dal Como in casa. I primati lariani e quelli rossoblu
Inter-Napoli alla 20^ di A? Fa sorridere il milanista Allegri… Inter-Napoli alla 20^ di A? Fa sorridere il milanista Allegri…
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
3 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
5 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine top news n.1 Torino, decisione presa dopo il ko contro l'Atalanta: ancora fiducia a Marco Baroni
Immagine top news n.2 Italia, un'altra occasione persa per il bene della Nazionale: nessuno stage in vista del playoff
Immagine top news n.3 Fabregas l'ha voluto con un anno d'anticipo: a Como scalda i motori l'erede di Nico Paz
Immagine top news n.4 Ricordate Ghisolfi? Koné e Soulé sono opera sua (così come Dovbyk e Saud...)
Immagine top news n.5 Atalanta da Champions: così è cambiata la media punti della Dea da Juric a Palladino
Immagine top news n.6 Prosegue la 20^ giornata di Serie A. Risultati, classifica e probabili formazioni
Immagine top news n.7 Conte in silenzio e senza Neres, Chivu pronto anche alle ingiustizie: la vigilia di Inter-Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Toirno, sguardo al futuro: osservato Lucas Agazzi in Uruguay per la fascia destra
Immagine news Serie A n.2 Lecce-Parma, le formazioni ufficiali: Di Francesco con Stulic dal 1', Cuesta con Pellegrino
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine news Serie A n.4 Torino, decisione presa dopo il ko contro l'Atalanta: ancora fiducia a Marco Baroni
Immagine news Serie A n.5 Juventus, casting per il vice Yildiz: tra Chiesa e Maldini spuntano anche Carrasco e Almada
Immagine news Serie A n.6 Stasera Inter-Napoli, Moriero: "I nerazzurri più forti ma la strada per lo scudetto è lunga"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone Re d'Inverno, il Venezia non sbaglia un colpo, ora il Palermo: chi tiene il passo in B?
Immagine news Serie B n.2 Avellino, il ds Aiello: "Faremo un acquisto in mezzo al campo. Insigne via? Soltanto voci"
Immagine news Serie B n.3 Il Venezia vince anche in 10, Adorante: "Fa vedere la squadra che siamo diventati"
Immagine news Serie B n.4 L'Entella torna a far valere la legge del "Sannazzari": ora il derby per cambiare passo in trasferta
Immagine news Serie B n.5 Anno nuovo, solita Samp: il 2026 inizia con un ko fra errori, limiti tecnici e mancanza di umiltà
Immagine news Serie B n.6 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Corini: "Abbiamo bisogno che il mercato ci dia una mano"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.3 Serie C, prosegue la 21ª giornata: occhi puntati su Lecco-Triestina e Casertana-Benevento
Immagine news Serie C n.4 Pianese in fiducia, ma Birindelli avvisa: "A Carpi serviranno umiltà e attenzione"
Immagine news Serie C n.5 Inter U23, Cinquegrano: "La prima squadra è un bagaglio importante. Mi ispiro a Dumfries"
Immagine news Serie C n.6 Inter U23, Vecchi: "Fortunati ad avere La Gumina. Che crescita per Cocchi e Cinquegrano"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, nuovo infortunio per Di Bari: problema al ginocchio in amichevole
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Lenzini: "Stimolante iniziare l'anno con un trofeo. Vittoria sarebbe un segnale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Greggi: "Io Capitan Futuro? Onorata del paragone con DDR"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Rosucci: "Questa finale è un appuntamento con la storia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Contento di avere tutta la rosa a disposizione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, arriva la centrocampista svedese Anna Marika Bergman Lundin
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)