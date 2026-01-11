Una sfida a basso tasso di gol. Il sorprendente rendimento in A del Parma a Lecce

Dopo aver rinviato entrambe la propria partita della 16esima giornata, il Lecce ha fatto un solo punto nelle successive tre gare, mentre il Parma ne ha fatti quattro.

Leggera supremazia ducale nei match di campionato (Serie A, B e C) giocati in Puglia. Però le statistiche sono incredibili se prendiamo in considerazione solo le partite valide per la A: 13 incontri e solo un successo dei salentini e che risale a 35 anni fa (1-0 nel 1991 con gol di Benedetti). Dopo questo ko, il Parma ha conquistato 12 risultati utili consecutivi in terra di Puglia (6 vittorie e 6 pareggi).

Lecce-Parma una sfida a basso tasso di gol. Quello giallorosso e quello gialloblu sono i peggiori attacchi di questa Serie A con 12 gol realizzati a testa. La formazione allenata da Cuesta è anche quella che ha mandato a segno il minor numero di marcatori diversi (7) così come Fiorentina e Verona.

Il Lecce è rimasta l’unica squadra della massima categoria a non aver realizzato su calcio di rigore. Camarda ha avuto l’opportunità di farlo, ma ha sbagliato il penalty a sua disposizione. Era la fine di ottobre 2025, sono passati più di due mesi da quell’unico tiro dal dischetto che ha avuto la compagine guidata da Di Francesco.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

25 incontri disputati

8 vittorie Lecce

7 pareggi

10 vittorie Parma

34 gol fatti Lecce

32 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A LECCE

1929/1930 Serie B Lecce vs Parma 1-2, 3° giornata

L’ULTIMA SFIDA A LECCE

2024/2025 Serie A Lecce vs Parma 2-2, 5° giornata