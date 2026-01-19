Verona, c'è voluta un'annata particolare per espugnare Cremona in A...

Da un mese e mezzo a questa parte la Cremonese non riesce più a vincere in campionato. Dopo il successo per 2-0 contro il Lecce del 7 dicembre scorso, la formazione grigiorossa ha pareggiato due partite e ne ha perse quattro. Periodo nero per il Verona che ha fatto un solo punto nelle ultime cinque sfide.

Soffermandoci sulla Serie A, per ritrovare l’unica vittoria del Verona a Cremona tocca tornare indietro all’11 novembre 1984 (0-2 con gol di Galderisi e Briegel). Un’annata particolare quella perché il Verona vinse il suo primo, unico e storico scudetto, mentre la Cremonese…arrivò ultima.

I gialloblu sono ultimi in A per giocatori diversi mandati a segno, insieme ad un’altra squadra gialloblu (il Parma) con 7 realizzatori. Quella allenata da Zanetti è anche la squadra cha perso più punti nei secondi tempi. Termometro che registra -9 rispetto ai risultati conseguiti all’intervallo.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

26 incontri disputati

11 vittorie Cremonese

10 pareggi

5 vittorie Verona

37 gol fatti Cremonese

23 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A CREMONA

1930/1931 Serie B Cremonese vs Verona 4-0, 26° giornata

L’ULTIMA SFIDA A CREMONA

2022/2023 Serie A Cremonese vs Verona 1-1, 32° giornata