Verona, c'è voluta un'annata particolare per espugnare Cremona in A...
Da un mese e mezzo a questa parte la Cremonese non riesce più a vincere in campionato. Dopo il successo per 2-0 contro il Lecce del 7 dicembre scorso, la formazione grigiorossa ha pareggiato due partite e ne ha perse quattro. Periodo nero per il Verona che ha fatto un solo punto nelle ultime cinque sfide.
Soffermandoci sulla Serie A, per ritrovare l’unica vittoria del Verona a Cremona tocca tornare indietro all’11 novembre 1984 (0-2 con gol di Galderisi e Briegel). Un’annata particolare quella perché il Verona vinse il suo primo, unico e storico scudetto, mentre la Cremonese…arrivò ultima.
I gialloblu sono ultimi in A per giocatori diversi mandati a segno, insieme ad un’altra squadra gialloblu (il Parma) con 7 realizzatori. Quella allenata da Zanetti è anche la squadra cha perso più punti nei secondi tempi. Termometro che registra -9 rispetto ai risultati conseguiti all’intervallo.
TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)
26 incontri disputati
11 vittorie Cremonese
10 pareggi
5 vittorie Verona
37 gol fatti Cremonese
23 gol fatti Verona
LA PRIMA SFIDA A CREMONA
1930/1931 Serie B Cremonese vs Verona 4-0, 26° giornata
L’ULTIMA SFIDA A CREMONA
2022/2023 Serie A Cremonese vs Verona 1-1, 32° giornata
