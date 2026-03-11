Mondiali 2026, la FIFA riduce il budget operativo: taglio da oltre 100 milioni di dollari

I Mondiali del 2026, che sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico, si prepara con un importante cambiamento sul piano finanziario. La FIFA ha infatti deciso di ridurre di oltre 100 milioni di dollari il budget operativo destinato all’organizzazione del torneo. La scelta comporta un ridimensionamento delle spese in diversi ambiti chiave negli Stati Uniti, tra cui sicurezza, logistica e accessibilità. Una decisione che arriva nonostante le previsioni parlino di ricavi record per la competizione, stimati in oltre 11 miliardi di dollari.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il taglio dei fondi è legato all’obiettivo della FIFA di destinare almeno il 90% del budget allo sviluppo del calcio a livello globale. Tuttavia, questa strategia sta iniziando a generare alcune difficoltà nelle città ospitanti. Molti costi organizzativi, come quelli per la sicurezza, i parcheggi o l’allestimento delle fan zone, resterebbero infatti a carico delle amministrazioni locali. Alcune città hanno già ridimensionato i propri progetti o rinunciato ad alcuni eventi collaterali.

A complicare il quadro contribuisce anche il forte aumento dei prezzi dei biglietti: per la finale si parla di cifre che potrebbero arrivare fino a 8.680 dollari. Nonostante le preoccupazioni emerse, la FIFA ha assicurato che i tagli non comprometteranno la sicurezza né il regolare svolgimento della manifestazione. Per l’organizzazione del torneo saranno mobilitate circa 5.000 persone.